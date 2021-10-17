Atv’ye ödül yağmuru! Bir Zamanlar Çukurova üç ödül birden kazandı!

Mersin Altın Çilek Ödülleri'ne atv'nin dizileri ve oyuncuları damgasını vurdu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova', 'Mersin Altın Çilek Ödülleri'nde üç ödül birden kazandı.

Bir Zamanlar Çukurova, Yılın Oyuncusu-Kerem Alışık, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu-Selin Genç ve Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü-Serpil Tamur ödüllerini alarak geceye damga vurdu. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği Kalp Yarası'nda canlandırdığı Sinan Sancakzade karakteriyle çok sevilen İnanç Konukçu ise Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

atv'nin hem yurt içinde hem yurtdışında adından sıkça söz ettiren Mia Yapım imzalı Hercai ise 4 ödül kazandı. Macit Sonkan, 'Yaşam Boyu Başarı ve Onur Ödülü', Ebrar Demirbilek 'Yılın Çocuk Oyuncusu', Ali Aslan 'Yılın Görüntü Yönetmeni', Hercai ise 'Yılın Dizisi' ödülünü aldı.

Kerem Alışık, Bir Zamanlar Çukurova'daki performansı ile ödüle layık görüldü.