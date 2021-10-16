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    Ajda Pekkan mayolu fotoğraflarıyla albümünü tanıttı! Renkli ve cesur pozlarıyla genç kızları aratmadı

    Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan’ın, ‘Son albümüm’ dediği “Ajda” çıktı. Mayolu fotoğraflarıyla albümünü tanıtan 75 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, görenleri şaşırttı.

    Süper Ajda!

    Süperstar Ajda Pekkan'ın uzun zamandır beklenen yeni albümü "Ajda" müzikseverlerle buluştu. Prodüktörlüğünü Ozan Çolakoğlu'nun yaptığı albümün çıkış parçası "Bi'Tık", sunrise ve midnight olarak iki versiyon halinde albümde yer aldı.

    Safa Gülsoy tarafından çekilen albüm fotoğraflarında Ajda Pekkan yine göz kamaştırdı. Pekkan'ın mayolu pozları sosyal medyada gündem oldu.

    75 yaşında olduğu bilinen ancak son dönemde 82 yaşında olduğu iddia edilen şarkıcı, birbirinden renkli ve cesur pozlarıyla genç kızları aratmadı.

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