Ajda Pekkan mayolu fotoğraflarıyla albümünü tanıttı! Renkli ve cesur pozlarıyla genç kızları aratmadı

Süperstar Ajda Pekkan'ın uzun zamandır beklenen yeni albümü "Ajda" müzikseverlerle buluştu. Prodüktörlüğünü Ozan Çolakoğlu'nun yaptığı albümün çıkış parçası "Bi'Tık", sunrise ve midnight olarak iki versiyon halinde albümde yer aldı.