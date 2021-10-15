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    'Kuruluş Osman', 66'ncı bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı

    Ekranların en çok izlenen dizisi ‘Kuruluş Osman’, atv ekranında heyecanla izlenen 66’ncı bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Osman Bey, büyük üzüntü yaşasa da alplerin intikamını aldı.

    Kuruluş klasiği

    #Düşmanuyumaz etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan, Türkiye gündeminde zirvede yer alan ve dünya gündemine giren 'Kuruluş Osman' reytinglerde de yine rakipsizdi.

    'Kuruluş Osman' Tüm Kişiler'de %8,74 izlenme oranı ve 23,44 izlenme payı, 20+ABC1'de %8,89 izlenme oranı ve %22,21 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.

    Dizinin 66'ncı bölümde; Turgut Bey'in Alplerinin şehit edilmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Osman Bey, çok sevdiği atı Karayel'in katledildiğini öğrendiğinde ise büyük bir yıkım yaşadı. Osman Bey, Boran Alp'i ise Harmankaya Tekfuru Kosses'e gönderip saldırı hakkında malumatı olup olmadığını sordu. Kosses, saldırının arkasında Bilecik Tekfuru Rogatus'un olduğunu söylerken, dönüşte Boran Alp'e eşlik etmesi için askerlerini görevlendirdi. Osman Bey, Turgut Bey'in alplerinin parmaklarını kesen Tekfur Kosses'ten intikam aldı.

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    Haberler Saklambaç 'Kuruluş Osman', 66'ncı bölümüyle yine reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı
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