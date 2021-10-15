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    İzel, yakın dostu Melike Öcalan için kolları sıvadı

    Yakın dostu Melike Öcalan için kolları sıvayan İzel, A’dan Z’ye kendi ilgilendiği projeyi ünlü fotoğrafçı Cem Bayoğlu’na teslim etti. Objektif karşısına geçen 41 yaşındaki Melike Öcalan, fit görüntüsü ile yıllara meydan okuduğunu gösterdi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 15 Ekim tarihli Saklambaç haberleri.

    İzel’in starı Melike

    Yakın dostu Melike Öcalan için kolları sıvayan İzel, A'dan Z'ye kendi ilgilendiği projeyi ünlü fotoğrafçı Cem Bayoğlu'na teslim etti. Objektif karşısına geçen 41 yaşındaki Melike Öcalan, fit görüntüsü ile yıllara meydan okuduğunu gösterdi.

    GALADA PASTALI SÜRPRİZ
    Hep Yek 4 filminin galası, Mecidiyeköy Torun Center'da gerçekleşti. Filmde rol alan Şafak Sezer'e sürpriz yapıldı. 52 yaşına giren Sezer, üzerinde resminin ve dolarların olduğu pastayla yeni yaşını kutladı.

    DİJİROMAN YAPTI
    Nurgül Yeşilçay,     sadece 50 kişinin sahip olacağı bir dizi projesini hayata geçirdi. Yeşilçay'ın 6 aydır üzerinde çalıştığı, fotoroman mantığında, kamera yerine fotoğraf makinasının kullanıldığı 7 bölümlük mini dizi "POZ", NFT olarak Kasım ayından itibaren satışa çıkacak.

        FRENE BASACAK
        Demet Akalın, önceki gece bir davette sahne aldı. Şarkıcı, "Bu aralar çok çalıştım. Belim ağrıyor. Frene basacağım" diye konuştu.

        KOZMETİK İŞİNE GİRDİ
        Gülben Ergen,         kozmetik markası kurduğunu söyledi. Şarkıcı, "Sürprizler çok yakında" dedi.

        ANNESİNİN KOPYASI
        Azeri şarkıcı Günel Zeynalova, Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. Annesi Zohra Zeynalova ile birlikte alışveriş yapan güzel şarkıcı, neşeliydi. Günel'in annesine benzerliği dikkat çekti.

            SETLERE DÖNMÜYOR
            Nebahat Çehre, uzun bir aradan sonra Zorlu AVM'de görüntülendi. Ekranlara dönmeyi düşünmeyen Çehre, "Pandemi şartlarına göre yaşıyorum" dedi.

            YILDIZ SICAKLIĞI
            Yıldız Tilbe,             önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. Soğuk havaya rağmen yerinde duramayan Tilbe, şarkılarıyla hayranlarının içini ısıttı.

            ÇİĞDEM ÖDÜLLENDİ
            Uluslararası Kristal Elmas Ödülleri önceki             gece sahiplerini buldu. Güzel sunucu Çiğdem Günal da 'Yılın En İyi Spor Programı' ödülüne layık görüldü.

                AYRILIK VAKTİ...
                ABD'ye gidip orada ev tutmaya hazırlanan Kerem Bürsin ve Hande Erçel cephesinde şok gelişme. Yakışıklı oyuncu, Kanarya Adaları'nın en büyüğü olan Gran Canaria'nın turizm imajını güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe davet edildi. Önümüzdeki hafta Kanarya Adaları'na gidecek olan Kerem Bürsin ve sevgilisi Hande Erçel kısa bir ayrılık süreci yaşayacak.

                SİYAH ŞIKLIK
                Model Elif Ece Uzun ve yakın arkadaşı ünlü estetisyen Yasemin Miras, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. İki yakın arkadaş, şıklıklarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
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                İki haine müebbet talebi!
                Haberler Saklambaç İzel, yakın dostu Melike Öcalan için kolları sıvadı
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