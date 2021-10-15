İzel, yakın dostu Melike Öcalan için kolları sıvadı

Yakın dostu Melike Öcalan için kolları sıvayan İzel, A'dan Z'ye kendi ilgilendiği projeyi ünlü fotoğrafçı Cem Bayoğlu'na teslim etti. Objektif karşısına geçen 41 yaşındaki Melike Öcalan, fit görüntüsü ile yıllara meydan okuduğunu gösterdi.
GALADA PASTALI SÜRPRİZ
Hep Yek 4 filminin galası, Mecidiyeköy Torun Center'da gerçekleşti. Filmde rol alan Şafak Sezer'e sürpriz yapıldı. 52 yaşına giren Sezer, üzerinde resminin ve dolarların olduğu pastayla yeni yaşını kutladı.
DİJİROMAN YAPTI
Nurgül Yeşilçay, sadece 50 kişinin sahip olacağı bir dizi projesini hayata geçirdi. Yeşilçay'ın 6 aydır üzerinde çalıştığı, fotoroman mantığında, kamera yerine fotoğraf makinasının kullanıldığı 7 bölümlük mini dizi "POZ", NFT olarak Kasım ayından itibaren satışa çıkacak.