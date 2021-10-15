İzel, yakın dostu Melike Öcalan için kolları sıvadı

AYRILIK VAKTİ...

ABD'ye gidip orada ev tutmaya hazırlanan Kerem Bürsin ve Hande Erçel cephesinde şok gelişme. Yakışıklı oyuncu, Kanarya Adaları'nın en büyüğü olan Gran Canaria'nın turizm imajını güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe davet edildi. Önümüzdeki hafta Kanarya Adaları'na gidecek olan Kerem Bürsin ve sevgilisi Hande Erçel kısa bir ayrılık süreci yaşayacak.