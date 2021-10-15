Bensu Soral ihaneti affetmedi! Bensu Soral ve Hakan Baş boşandı

Güzel oyuncu Bensu Soral ve iş adamı Hakan Baş'ın 2018'de başlayan mutluluk masalı kısa sürdü. 3 yıllık evliliklerinde son aylarda kriz yaşamaya başlayan çift hakkında iddialar havada uçuşmuştu. Çiftin arasında yaşanan krizi ve evlerini ayırdığını ilk TAKVIM duyurmuştu. Baş'ın çocuk istediği ve Bensu Soral'ın kariyeri yüzünden sıcak bakmadığı konuşulurken, bir yandan da ihanet iddiaları gündem olmuştu. Önceki gün ise sürpriz bir gelişme yaşandı.

İKİSİ DE SUSKUN!

Gazetemagazin'in haberine göre ikili, geçtiğimiz günlerde anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Çifte yakın kaynaklar ise açılmış bir boşanma davasının bile olmadığını söyledi. Soral ve Baş ise konuyla ilgili suskun kalarak kafa karıştırdı. Bensu Soral'ın Instagram hesabında 'Baş' soyadının da durması dikkat çekti.

Ünlü çiftin evliliklerinde yaşanan krizi ve evlerini ayırdıklarını ilk kez Takvim 20 Ağustos'ta duyurmuştu.