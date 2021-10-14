Melisa Aslı Pamuk’u unutan Oğuzhan Özyakup aşkı Hollanda’da buldu! Gönlünü bakın kime kaptırdı

Bir dönem oyuncu Melisa Aslı Pamuk'la evliliğin eşiğinden dönen Oğuzhan Özyakup, kalbini yeni bir aşka açtı. Hollanda'da yetişen Özyakup, aradığı aşkı da oradan buldu. Beşiktaşlı futbolcunun son gözdesi ise model Skyler Witschge. Sevgilisiyle önceki gün fotoğrafını paylaşarak ilan-ı aşk eden yıldız futbolcuya aşkından da cevap geldi. Güzel model de Oğuzhan Özyakup'la çekilmiş fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. İlişkileri yeni başlayan ve çok mutlu oldukları gözlenen ikiliden Skyler Witschge'nin sık sık İstanbul'a geldiği öğrenildi.
BABA ETKİ
Bu arada ünlü modelin babası da çok tanıdık bir isim... Skyler Witschge, bir dönem dünya futbolunun yakından tanıdığı; Barcelona ve Ajax gibi takımlarda forma giyen Richard Witschge'nin kızı... Futbola meraklı olan ünlü güzelin Beşiktaş'ın maçlarını da yakından takip ettiği konuşulanlar arasında.
KARTAL'IN KARTAL'IN YENİ YENGESİ
Beşiktaşlı taraftarlar yeni yengeleri Skyler Witschge'yi Instagram'dan takibe alıp mesaj yağmuruna tuttular.