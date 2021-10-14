Melisa Aslı Pamuk’u unutan Oğuzhan Özyakup aşkı Hollanda’da buldu! Gönlünü bakın kime kaptırdı

BABA ETKİ

Bu arada ünlü modelin babası da çok tanıdık bir isim... Skyler Witschge, bir dönem dünya futbolunun yakından tanıdığı; Barcelona ve Ajax gibi takımlarda forma giyen Richard Witschge'nin kızı... Futbola meraklı olan ünlü güzelin Beşiktaş'ın maçlarını da yakından takip ettiği konuşulanlar arasında.