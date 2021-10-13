Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Rüzgar Aksoy’dan özel açıklamalar!

Üçüncü sezona yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile fırtına gibi giren ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman', kadrosuna dahil ettiği oyuncular ve yeni karakterleri ile de çok konuşuldu. atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vuran 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil olan ve Turgut Alp karakterine hayat veren Rüzgar Aksoy, yaptığı muhteşem başlangıcın ardından özel açıklamalarda bulundu.
Kuruluş Osman'da yer almak nasıl bir duygu?
Sanatçı gözüyle bakıldığında gerçekten çok güçlü, ince elenmiş, sık dokunmuş bir iş. Sete girdiğimde gördüm ki hiç kolay değil. Kendini adamadan bu işte var olmana imkan yok. O yüzden keyifliyim.
Sette nasıl bir ortam buldun?
Çok sıcak karşılandım. İnsanlar hemen içlerine aldılar. Herkes yardımcı olmaya çalışıyor.