Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Rüzgar Aksoy’dan özel açıklamalar!

Turgut Alp karakteri için ne düşünüyorsun?

Senaryoyu okuduğumda ve o insani yönleri keşfettikçe 'Evet bu işte kendini zorlayacak ve bir şeyler bulacaksın, araştıracaksın' hissi geldi bana. Turgut Alp obası olan bir bey. Geçmişte bir şeyler yaşamış, o yaşantının içerisinde belirli kararlar almış ve bu onu biraz fazla cesur, gözüpek ve bazen söz dinlemeyen biri haline dönüştürmüş. O yüzden rüzgar gibi bir karakter geliyor. İsmimi düşünmedim gerçekten bunu söylerken ama güçlü, rüzgar gibi bir karakter.