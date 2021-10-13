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    Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Rüzgar Aksoy’dan özel açıklamalar!

    Efsane dizi Kuruluş Osman’da Turgut Alp karakterine hayat veren ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy, “Çok heyecanlıyım. Turgut Alp, çok güçlü ve rüzgar gibi” dedi.

    Rüzgar gibi geldi!

    Üçüncü sezona yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile fırtına gibi giren ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman', kadrosuna dahil ettiği oyuncular ve yeni karakterleri ile de çok konuşuldu. atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vuran 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil olan ve Turgut Alp karakterine hayat veren Rüzgar Aksoy, yaptığı muhteşem başlangıcın ardından özel açıklamalarda bulundu.

    Kuruluş Osman'da yer almak nasıl bir duygu?
    Sanatçı gözüyle bakıldığında gerçekten çok güçlü, ince elenmiş, sık dokunmuş bir iş. Sete girdiğimde gördüm ki hiç kolay değil. Kendini adamadan bu işte var olmana imkan yok. O yüzden keyifliyim.

    Sette nasıl bir ortam buldun?
    Çok sıcak karşılandım. İnsanlar hemen içlerine aldılar. Herkes yardımcı olmaya çalışıyor.

        Heyecanlı mısın?
        Kesinlikle. Yoğun bir çaba içerisindeyim çünkü her karakterimde, her işte farklı bir şey bulmaya çalışıyorum. Şükür ki hiçbir karakterim diğerine benzemedi şimdiye kadar… Turgut Alp'in psikolojisini anlamak için önce bu toprağı anlamak gerekiyor.

        Turgut Alp karakteri için ne düşünüyorsun?
        Senaryoyu okuduğumda ve o insani yönleri keşfettikçe 'Evet bu işte kendini zorlayacak ve bir şeyler bulacaksın, araştıracaksın' hissi geldi bana. Turgut Alp obası olan bir bey. Geçmişte bir şeyler yaşamış, o yaşantının içerisinde belirli kararlar almış ve bu onu biraz fazla cesur, gözüpek ve bazen söz dinlemeyen biri haline dönüştürmüş. O yüzden rüzgar gibi bir karakter geliyor. İsmimi düşünmedim gerçekten bunu söylerken ama güçlü, rüzgar gibi bir karakter.

        MÜTHİŞ ÇEKİMLER
        Yapımı ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni sezonda da atv ekranlarına damga vurmaya başladı. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran efsane dizinin üçüncü sezonu, müthiş çekimleriyle dikkat çekiyor.

            HEYECAN HİÇ BİTMEYECEK
            ATV ekranında üçüncü sezonuna reyting rekorları kırarak başlayan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 66'ncı bölümüyle bu akşam 20.00'da ekrana gelecek. Osman Bey'in Ortodoks dünyasının önemli din adamlarından birini kaçırmasının ardından Bitinya'da sular bulanmıştır. Mihail Koses, Rogatus Laskaris ve Aya Nikola, ittifak kararı almalarına rağmen Papaz Gregor'u bulup ele geçirmek için ayrı ayrı planlar yapmaktadırlar.
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            Haberler Saklambaç Kuruluş Osman’ın Turgut Alp’i Rüzgar Aksoy’dan özel açıklamalar!
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