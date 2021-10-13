İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'dan komşusuna tehdit: “Kapıda adamlar aileni öldürmek için bekliyor”

İstanbul Sarıyer'de Zübeyde Şen, kaldığı sitede ünlü oyuncu Derya Tuna'nın yeğeninin yüksek sesle müzik dinlemesinden rahatsız oldu. Şen'in eşi de gecenin ilerleyen saatlerinde Tuna'nın yeğenini ve arkadaşlarını uyardı. Bir süre sonra başka bir komşu Şen Ailesi'ne giderek Derya Tuna'nın beklediğini söyledi. Aile, Tuna'nın evine gitti. Oyuncu, "Siz benim yeğenime hiçbir şey söyleyemezsiniz. Kapıda adamlarım kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor. Dua edin olayı İbrahim Tatlıses duymadı. Çok kötü adamlara çattınız" diyerek Zübeyde Şen'in üzerine yürüdü.



Korkarak Derya Tuna'nın evinden ayrılan Şen, polisi arayarak yardım istedi. Şen'in şikayeti üzerine karakola götürülen Derya Tuna'nın ifadesi alındı.



Tuna, komşuyla sadece konuştuklarını tehdit veya hakaret içerikli bir söylemde bulunmadığını ileri sürerek suçlamaları reddetti.





Tuna, tehditlerinde eski eşi İbrahim Tatlıses'in ismini anıyor.



