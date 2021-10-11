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    Zeynep Bastık'ın Edis’le samini dansına tepki yağdı! "Sen evlisin unuttun galiba"

    Temmuz ayında Tolga Akış ile evlenen Zeynep Bastık’ın, meslektaşı Edis ile samimi dansı gündem oldu. Fazla cesur dansıyla şaşırtan güzel şarkıcıya, “Sen evlisin unuttun galiba” tepkileri geldi.

    Zeynep faka bastık!

    Son dönemin popüler ismi Zeynep Bastık, bu kez faka bastı! Geçtiğimiz temmuz ayında menajeri Tolga Akış ile evlenen 28 yaşındaki güzel şarkıcı, derin yırtmaçlı gelinliğiyle gündem olmuştu.

    Fazla cesur bulunan Bastık, önceki gün yine sahneye çıktı. Paylaştığı düğün fotoğraflarıyla aşkını haykıran şarkıcı, bu kez eşini zor duruma düşürdü. Bir partiye katılan Bastık, eğlencenin dozunu kaçırdı.

    GÜLBEN DESTEK VERDİ
    Popçu Ediz ile eğlenceye dalan şarkıcının dans şovu ağızları açıkta bıraktı. İki ünlü, Bastık'ın 'Marlon Brando' şarkısında adeta kendinden geçti.

        İkilinin aşırı samimi bir şekilde dans ettikleri videosu sosyal medyada gündem oldu. Güzel şarkıcıya "Evli olduğunu unuttun galiba" tepkileri geldi.

        Bastık'a destek veren Gülben Ergen ise, "Birlikte dans etmeleri kimi rahatsız ediyorsa, o kişide sorun vardır. Niyeti bozuk olan zihniyet, gördüğü her şeyde art niyet görür" dedi. Ergen de tepkilerden nasibini aldı.

        Şarkıcıya "Biz sizin kadar medeni değiliz. Kusura bakmayın" tepkileri geldi.

            Tolga Akış'la evlendikten sonra sık sık eşine olan aşkını gözler önüne seren Zeynep Bastık, bu kez Akış'ı zor duruma soktu.

            DANSI OLAY OLDU!
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                Haberler Saklambaç Zeynep Bastık'ın Edis’le samini dansına tepki yağdı! "Sen evlisin unuttun galiba"
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