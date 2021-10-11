Zeynep Bastık'ın Edis’le samini dansına tepki yağdı! "Sen evlisin unuttun galiba"

Son dönemin popüler ismi Zeynep Bastık, bu kez faka bastı! Geçtiğimiz temmuz ayında menajeri Tolga Akış ile evlenen 28 yaşındaki güzel şarkıcı, derin yırtmaçlı gelinliğiyle gündem olmuştu.
Fazla cesur bulunan Bastık, önceki gün yine sahneye çıktı. Paylaştığı düğün fotoğraflarıyla aşkını haykıran şarkıcı, bu kez eşini zor duruma düşürdü. Bir partiye katılan Bastık, eğlencenin dozunu kaçırdı.
GÜLBEN DESTEK VERDİ
Popçu Ediz ile eğlenceye dalan şarkıcının dans şovu ağızları açıkta bıraktı. İki ünlü, Bastık'ın 'Marlon Brando' şarkısında adeta kendinden geçti.