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    Zehra Çilingiroğlu, soğuklara rağmen sporunu aksatmıyor

    Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, soğuklara rağmen sporunu aksatmıyor. Zehra, önceki sahilde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Oldukça zayıfladığı görülen Zehra Çilingiroğlu, gazetecilere selam verdikten sonra yürüyüşüne devam etti. Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, soğuklara rağmen sporunu aksatmıyor. Zehra, önceki sahilde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 11 Ekim tarihli Saklambaç haberleri.

    Zehra eridi!

    Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, soğuklara rağmen sporunu aksatmıyor. Zehra, önceki sahilde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Oldukça zayıfladığı görülen Zehra Çilingiroğlu, gazetecilere selam verdikten sonra yürüyüşüne devam etti. Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, soğuklara rağmen sporunu aksatmıyor. Zehra, önceki sahilde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Aydın HAMZA.

    ŞOV BAŞLIYOR
    Yeni Gazino, 16 Ekim Cumartesi günü Selami Şahin ve Işın Karaca'nın sahne performansları ile kapılarını açacak. Yeni Gazino'da Hülya Avşar, Ebru Yaşar, Linet, Rubato ve Sakiler gibi ünlü isimler canlı performans sergileyecek.

    ÖNCE MANGAL SONRA KONSER
    İbrahim Tatlıses, 12 yıl sonra ilk yurt dışı konserini önceki gece Belarus'un başkenti Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel & Casino'da verdi. Konser öncesi basın mensupları ile birlikte şehirde gezintiye çıkan Tatlıses, göl kenarında mangal keyfi yapmayı da ihmal etmedi. Akşam sahneye çıkan Tatlıses, "Rabbim 'dur' demedikçe sevenleri için şarkı söylemeye devam edeceğim" dedi. Tatlıses, sahnedeyken bir ara elektrikler kesildi. Şarkılarını çıplak sesle söylemeye devam eden sanatçının performansı ayakta alkışlandı.

        CAN İZDİHAMI
        İtalya'da         büyük bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, nereye gitse olay oluyor. Yakışıklı oyuncu, yine İtalya sokaklarını birbirine kattı ve izdihama neden oldu. Önceki gün Palermo'daki otelinden çıkmaya hazırlanan oyuncuyu kapıda bekleyen yüzlerce İtalyan hayranı dikkat çekti.

        KALPLER BİR
        Hakan Altun'un vokalistliğini yapan Funda Gürses, yeni yaşını kutladı. Kozyatağı Hilton Otel'in içinde yeni açılan Efrouz'da düzenlenen doğum günü partisinde Hakan Altun da katıldı. Mekanın işletmeciliğini yapan İlgi Gövsa, Altun ile kalp pozu yapmayı ihmal etmedi.

        TAMER'İN YILDIZI
        Usta oyuncu Tamer Karadağlı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne genç sevgilisiyle katılarak dikkat çekti. 54 yaşındaki oyuncu, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi müzisyen Iraz Yıldız'la kırmızı halıda objektiflere böyle poz verdi.

            ALANYA ÜNLÜLERİ
            Pervin Ersoy'un yürüttüğü 'Her Şehri Ünlülerle Geziyoruz' projesine Alanya ev sahipliği yaptı. Cenk Eren, Emel Müftüoğlu ve Aşkım Kapışmak Alanya'yı keşfetti. Yayla kahvaltısı yapan ünlüler, daha sonra tekne ile açılarak görkemli mağaraları gezdi.

            75. YAŞINI 75 DOSTUYLA KUTLADI
            Türk Kalp Vakfı İcra Kurulu Başkanı Kadriye Olgar, eşi Güven Olgar'a Acarkent Jass Coffee'de sürpriz doğum günü yemeği organize etti. Güven Olgar'ın 75. yaş gününe 75 yakın dostu katıldı. Usta sanatçı Selçuk Ural ve Sibel Bilgiç sahne alarak Güven Olgar'a sürpriz yaptı.
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            Haberler Saklambaç Zehra Çilingiroğlu, soğuklara rağmen sporunu aksatmıyor
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