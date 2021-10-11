Zehra Çilingiroğlu, soğuklara rağmen sporunu aksatmıyor

CAN İZDİHAMI

İtalya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, nereye gitse olay oluyor. Yakışıklı oyuncu, yine İtalya sokaklarını birbirine kattı ve izdihama neden oldu. Önceki gün Palermo'daki otelinden çıkmaya hazırlanan oyuncuyu kapıda bekleyen yüzlerce İtalyan hayranı dikkat çekti.