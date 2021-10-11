Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, soğuklara rağmen sporunu aksatmıyor. Zehra, önceki sahilde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Oldukça zayıfladığı görülen Zehra Çilingiroğlu, gazetecilere selam verdikten sonra yürüyüşüne devam etti. Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, soğuklara rağmen sporunu aksatmıyor. Zehra, önceki sahilde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Aydın HAMZA.
ŞOV BAŞLIYOR
Yeni Gazino, 16 Ekim Cumartesi günü Selami Şahin ve Işın Karaca'nın sahne performansları ile kapılarını açacak. Yeni Gazino'da Hülya Avşar, Ebru Yaşar, Linet, Rubato ve Sakiler gibi ünlü isimler canlı performans sergileyecek.
ÖNCE MANGAL SONRA KONSER
İbrahim Tatlıses, 12 yıl sonra ilk yurt dışı konserini önceki gece Belarus'un başkenti Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel & Casino'da verdi. Konser öncesi basın mensupları ile birlikte şehirde gezintiye çıkan Tatlıses, göl kenarında mangal keyfi yapmayı da ihmal etmedi. Akşam sahneye çıkan Tatlıses, "Rabbim 'dur' demedikçe sevenleri için şarkı söylemeye devam edeceğim" dedi. Tatlıses, sahnedeyken bir ara elektrikler kesildi. Şarkılarını çıplak sesle söylemeye devam eden sanatçının performansı ayakta alkışlandı.