Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası Brezilya'da fenomen oldu!

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği, Pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi Kalp Yarası, Brezilya'da çok konuşuluyor. Brezilyalı fanlar dizinin Ferit ve Ayşe'si Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'e pasta gönderdi.

Brezilyalı hayranlarının bu jestini karşılıksız bırakmayan Alkan ve Tanrısevsin, sosyal medyadan Portekizce teşekkür mesajları yayınladı. Gökhan Alkan "Hediyelerinizi aldım. Çok teşekkürler. Bizimle olduğunuzu bilmek çok güzel. Tüm Güney Amerika ve Brezilya'ya sevgiler" sözleriyle teşekkür etti.

Yağmur Tanrısevsin de "Brezilya'ya kucak dolusu sevgiler. Hediyeleriniz ulaştı. Hepinize içten teşekkürler" diyerek mutluluğunu dile getirdi.