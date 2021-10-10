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    Oğulcan Engin ile Ala Tokel’in ayrılık sebebi ortaya çıktı! Ezgi Eyüboğlu detayını duyan inanamadı

    Oğulcan Engin’in Ala Tokel’le ayrılma sebebi Ezgi Eyüboğlu çıktı! İddiaya göre Engin’in eski aşkının fotoğraflarını telefonunda sakladığını gören Ala Toker, ilişkiyi jet hızıyla bitirdi.

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    Aklı hala onda mı?

    Şarkıcı Seda Sayan'ın Sinan Engin ile evliliğinden olan oğlu Oğulcan Engin, yaklaşık iki yıl aşk yaşadığı oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile Temmuz ayında süpriz bir şekilde ayrılmıştı. Çapkınlıklarıyla bilinen Engin, iki ay sonra ise YouTuber Ala Tokel ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

    Ancak Engin'in Ala Tokel'le ilişkisi jet hızıyla bitti. İddiaya göre ise ilişkinin başlamadan bitme sebebi ise Ezgi Eyüboğlu. Ünlü YouTuber, Oğulcan Engin'in cep telefonunda eski aşkına ait fotoğrafları sakladığını görünce kendisini hemen geri çekti ve aşka son noktayı koydu.

    Tokel, geçtiğimiz gün Instagram'da canlı yayın yaptığı sırada Oğulcan Engin'le ilgili "Bazı şeyler başlar ve biter" diyerek ayrılığı doğrulamıştı.

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    Haberler Saklambaç Oğulcan Engin ile Ala Tokel’in ayrılık sebebi ortaya çıktı! Ezgi Eyüboğlu detayını duyan inanamadı
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