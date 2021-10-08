Kuruluş Osman’dan muhteşem açılış! Efsane yapım 3’üncü sezonuna reytinglerin zirvesinde başladı

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', üçüncü sezonuna başladı. Dizinin 65'inci bölümü tüm Türkiye'yi ekran başına topladı. Sezonun açılış bölümü ilk sahnesinden itibaren sosyal medyada zirveye yerleşirken, #KuruluşYeniSezon etiketiyle sabahın ilk saatlerine kadar gündemin bir numarasında yer aldı. Kadrosuna kattığı yeni oyuncularla heyecanın daha da arttığı Kuruluş Osman'daki muhteşem çekimler seyirciyi mest etti.

ÇARŞAMBA'NIN TEK GALİBİ

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, reytinglerin zirvesindeydi.

Dizi, Tüm Kişiler'de %8,81 izlenme oranı ve 24,42 izlenme payı, 20+ABC1'de %9,24 izlenme oranı ve %23,71 izlenme payı elde ederek Çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu.

Deniz altı sahneleri aşırı iyi olmuş. Çok emek verilmiş. Kalite fışkırıyor resmen.

Yıldız Çağrı Atiksoy'un karakter tepkileri muhteşem. Sahnelerin müzikleri de çok iyi.

Şeyma Korkmaz, Mari rolüyle diziye renk katacak.

Serhat Kılıç sahnelerine bayıldım. Resmen şov yaptı.

Aylardır beklediğimize değecek bir bölümdü. Elinize sağlık.



Baştan sona emek kokan dizinin yeni oyuncuları, dekorasyonu ve çekimlerindeki yeniliklikler seyirciden tam not aldı..