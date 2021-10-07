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    Rachel Araz’ın Paris stili alay konusu oldu! Sosyal medyanın diline düştü

    Sosyetik sosyal medya fenomeni Rachel Araz’ın Paris stili alay konusu oldu. Ünlü sosyetiğin kafasına taktığı aksesuar ölülere bağlanan çene bağına benzetildi.

    Gülmekten öldük!

    Sosyetik sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi, defile izlemek için Paris'in yolunu tuttu. Araz, kafasına taktığı bir aksesuarla fark yaratmak isterken alay konusu oldu.

    Sosyal medyada ünlülerin taklidini yapan Tansu Dayan da sosyetik güzeli ti'ye aldı. Ölülere bağlanan beyaz çene bağı takan Dayan, Araz'ı taklit etti. Sosyal medyada sosyetik güzele binlerce komik mesaj atıldı.

    Sosyetik güzelin paylaştığı fotoğraflara binlerce yorum geldi.

    Kefenin baş sargısı.
    Kabakulak tedavisi için doktora.
    Köyden indim Paris'e.
    Şener Şen'in Vecihi'sine benzemiş.
    Temel Reis'teki Safinaz.
    Kundaklı bebek gibisin.

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    Haberler Saklambaç Rachel Araz’ın Paris stili alay konusu oldu! Sosyal medyanın diline düştü
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