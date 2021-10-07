Ece Sükan'ın güzel başlayan gecesi kötü bitti! Polis çevirmesine takıldı ehliyetine el konuldu

EHLİYETİ GİTTİ

Alkollü olduğu görülen ünlü stil danışmanı, gazetecileri görünce polislere üflememek için direndi. Uzun uğraşlara rağmen alkolmetreye üflemeyen Sükan'ın ehliyetine iki yıl süreyle el konuldu. Polislerin uyarısıyla aracından inen ünlü güzel, bir arkadaşını arayarak vale yardımı istedi. Daha sonra Bebek'ten Etiler'e gelen vale aracın direksiyonuna geçerek Sükan'ı evine bıraktı.