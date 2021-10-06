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    Yiğit Marcus Aral ‘Beni Kerem Kamışlı dövdürdü’ demişti gerçek başka çıktı! Şevval Şahin'in sevgilisini bakın kim neden dövmüş...

    Şevval Şahin için Kerem Kamışlı’yı denize atan Marcus Aral, geçtiğimiz gün dayak yemişti. ‘Beni Kamışlı dövdürdü’ diyen Aral’ı dolandırdığı adamların darp ettiği ortaya çıktı.

    Doğan Savaş
    Marcus talihi değilmiş!

    Türkiye eski güzeli Şevval Şahin ile yemek yiyen iş adamı Kerem Kamışlı'yı oturduğu sandalye ile denize atan Yiğit Marcus Aral, skandallarıyla gündemden düşmüyor.

    Olaydan bir süre sonra Marcus, 5 kişi tarafından dayak yediğini ve dövenlerin, "Kerem'in selamı var" dediğini iddia etmişti. Ancak iddiaları, Marcus'un yakın bir arkadaşı yalanladı.

    Söz konusu arkadaş Marcus'un bir kaç kişiyi dolandırdığını ve bu yüzden dayak yediğini iddia etti. Çok ciddi şekilde para kaybeden kişilerin Marcus'u uyarı için dövdürdüğünü söyledi.
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        Haberler Saklambaç Yiğit Marcus Aral ‘Beni Kerem Kamışlı dövdürdü’ demişti gerçek başka çıktı! Şevval Şahin'in sevgilisini bakın kim neden dövmüş...
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