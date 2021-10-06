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    Nebahat Çehre giyim markası için modellik yaptı! Güzelliği ile büyüledi gören dönüp bir daha baktı

    Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, Türkiye'nin en büyük tekstil markası ile ortak hazırladığı sonbahar kış koleksiyonu için modellik yaptı. İşte haberin detayları ve 6 Ekim tarihli Takvim Gazetesi’nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Enerjik Çehre!

    Dijital platformlarda satışa çıkacak olan 120 parçalık ürünü tanıtan Çehre, güzelliği ile adeta büyüledi.

    'GEÇMİYOR SORMAYIN'
    Ahu Yağtu, önceki gün oğlu Kemal'le Etiler'de görüntülendi. Aracını bekleyen oyuncunun boynundaki boyunluk dikkat çekti. "Geçmiş olsun" dileklerine, "Geçmiyor sormayın" şeklinde cevap verdi.

    TELEFON TRAFİĞİ
    Ünlü sunucu Burcu Esmersoy önceki gün İstinye- Park'ta objektiflere takıldı. Telefonla konuşarak objektiflere poz veren ve muhabirlerden müsade isteyen başarılı sunucu, alışveriş merkezinden ayrıldı.

        LONDRA İDDİASI YALAN
        Popçu Gülşen, önceki gün Bebek'te seyir halinde görüntülendi. Gazetecilerin, "Eşiniz İstanbul'daki stüdyosunda bulunan ekipmanlarını sattı. Londra'ya mı gidiyorsunuz" iddiasını sordu. Gülşen "Öyle bir şey yok" diyerek haberleri yalanladı.

        EBRU YAŞAR RÜZGARI
        Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, önceki akşam Harbiye Açıkhava'da muhteşem bir konsere imza attı. Soğuk havaya rağmen konser alanını dolduran hayranlarına performansıyla unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Yaşar, yaklaşık iki buçuk saat sahnede kaldı.

        TAKSİ SEVER
        Nurseli İdiz önceki gün Bebek'te görüntülendi. Nurseli İdiz taksiden iner inmez, "Babam da çok taksiye binerdi. Ailecek taksiye kullanmayı severiz biz, kızım da Roma'dan Milona'ya gitmiştir taksiyle" diyerek aile taksi sevdiklerini söyledi.

            HAYRANLARINI KIRMADI
            Oyuncu Kerem Alışık, önceki akşam Bebek'teydi. Takım elbisesi ve taktığı güneş gözlüğüyle dikkat çeken oyuncuyu gören Arap hayranları, oyuncuyla hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi. Hayranlarını kırmayan oyuncu, tek tek fotoğraf çektirdi.
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            Haberler Saklambaç Nebahat Çehre giyim markası için modellik yaptı! Güzelliği ile büyüledi gören dönüp bir daha baktı
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