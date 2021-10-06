Nebahat Çehre giyim markası için modellik yaptı! Güzelliği ile büyüledi gören dönüp bir daha baktı

HAYRANLARINI KIRMADI Oyuncu Kerem Alışık, önceki akşam Bebek'teydi. Takım elbisesi ve taktığı güneş gözlüğüyle dikkat çeken oyuncuyu gören Arap hayranları, oyuncuyla hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi. Hayranlarını kırmayan oyuncu, tek tek fotoğraf çektirdi.

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