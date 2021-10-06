Nebahat Çehre giyim markası için modellik yaptı! Güzelliği ile büyüledi gören dönüp bir daha baktı

Dijital platformlarda satışa çıkacak olan 120 parçalık ürünü tanıtan Çehre, güzelliği ile adeta büyüledi.
'GEÇMİYOR SORMAYIN'
Ahu Yağtu, önceki gün oğlu Kemal'le Etiler'de görüntülendi. Aracını bekleyen oyuncunun boynundaki boyunluk dikkat çekti. "Geçmiş olsun" dileklerine, "Geçmiyor sormayın" şeklinde cevap verdi.
TELEFON TRAFİĞİ
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy önceki gün İstinye- Park'ta objektiflere takıldı. Telefonla konuşarak objektiflere poz veren ve muhabirlerden müsade isteyen başarılı sunucu, alışveriş merkezinden ayrıldı.