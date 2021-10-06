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    Kuruluş Osman başlıyor: Kayı Obası’nda büyük sevinç!

    atv ekranında yayınlanan iki sezonunda reytinglerin zirvesinden inmeyen ve seyirciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’ başlıyor. 3. sezonun ilk bölümü için bu akşam 20.00’de ekrana başına!

    Kayı Obası’nda büyük sevinç!

    Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile sezona bomba gibi girecek 'Kuruluş Osman' sezon açılışında nefesleri kesmeye hazırlanıyor. Yayınlanan fragmanları ile tıklanma rekorları kırdı.

    'Kuruluş Osman'ın 65'inci bölümünde, Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğmuştur. Osman Bey'in beyliği günden güne büyürken bölgedeki etkisi sonucunda düşmanları da büyümektedir. Osman Bey'in yeni hamlesi sadece İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden olur!

    Osman Bey'i başarılı oyuncu Burak Özçivit canlandırıyor.

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