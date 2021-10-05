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    Rufat İsmayil Paris Fashion Week'te boy gösterdi! Günay Musayeva podyumun tozunu attırdı

    Azeri modacı Rufat İsmayil, Paris Fashion Week'te boy gösterdi. İşte haberin detayları ve 5 Ekim tarihli Takvim Gazetesi’nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Paris’te Günay rüzgarı

    Azerbaycan Devlet Müzesi'nde korunan kültür mirası halılarından ilham alan İsmayil, 21 parçalık koleksiyonuna "Sumakh" adını verdi. Defilede baş manken olarak Günay Musayeva podyuma çıktı.

    AFRA'YA SEVİMLİ ORTAK
    Afra Saraçoğlu, Koton için hazırladığı koleksiyonla moda dünyasında adından söz ettirmeye başladı. Tasarımları için objektif karşısına geçen Saraçoğlu birbirinden renkli pozlar verdi. Güzel oyuncuya çekimlerde sevimli bir köpek eşlik etti.

    SON MODA BULUŞMA
    Modacı Hakan Akkaya, önceki gün Bahçelievler'de Derya Dolu Güzellik Merkezi'nin açılışına katıldı. Akkaya, dostu Derya Hanım'a övgü yağdırdı. Ünlü modacı, "Bu işin de modası var artık. Böyle güzel kadınlar, bu sektöre girdiği zaman daha güzel sonuçlar ortaya çıkıyor" dedi. Doğan SAVAŞ

        İSPANYA'YA TÜRK ATEŞİ
        Serdar Ayyıldız'ın başarısı Türkiye sınırlarını aşıyor. Kariyerine 'Nodus' ismiyle devam eden ünlü müzisyen, İspanya'yı coşturacak. Tarihte ilk defa İspanyol Kraliyet Ailesi'ne ait sarayda düzenlenecek elektronik müzik etkinliğinde bir Türk sahne alacak. 200 seçkin davetli Nodus'la coşacak.

        BİN YAŞIMA GELDİM ÇEKMEYİN
        Usta oyuncu Hümeyra, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Oğlu Sadık Bigat'ı bir buçuk yıl önce kaybettikten sonra hiç bir projeyi kabul etmeyip yas tutan Hümeyra, "Bin yaşıma geldim artık beni çekmeyin" diyerek gazetecilere çıkıştı. Doğan SAVAŞ

        IVANA'DAN AŞK TARİFİ
        Ivana Sert, işletmeci sevgilisi Sezer Dermenci ve oğlu Ateş ile birlikte çıktığı tatilinden bir pozunu paylaşarak aşk tarifi yaptı. İkoncan, bu karenin altına "Aşk, başka birinin mutluluğunun sizin mutluluğunuz için gerekli olduğu durumdur" yazarak aşkını dile getirdi.

            KOMİK KUTLAMA
            Oyuncu Aslı Bekiroğlu, sevgilisi Çağrı Telkıvıran'ın doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Bekiroğlu, "İyikim, iyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Ha bi de kendini çelik sanma bir gün çöpçü olabilirsin" notu düştü. Bekiroğlu'nun esprili paylaşımı kafa karıştırdı.

            2021 YONCA
            Yonca Evcimik, OSSİ Müzik etiketiyle çıkan 'Şimdi Doksanlar 2' albümünde yer alan 'Günaha Davet' şarkısının yeni versiyonuna 23 yıl sonra bambaşka bir imajla yeni bir video klip çekti. Afro saçlarla kamera karşısına geçen Yoncimik, "Değişikliği severim" dedi.

            KORKU BİLMEZ
            Sunucu Tuğçe Şen Baş, maceraya doymuyor. Kapadokya gezisi sırasında attan düşerek ölümden dönen Baş, şimdi de yelkenli teknenin 15 metre yüksekliğindeki direğine çıktı.

                BOŞANMAYI DOĞRULADI
                Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek ile boşanacakları iddiasını doğruladı. Ünlü şef yazılı bir açıklama yaparak, "Son zamanlarda yaşadığımız bazı fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için bir ayrılık kararı aldığımız doğrudur" dedi.

                KONSER MARATONU
                Şarkıcı Meltem Erensoylu sahnelerin aranan ismi oldu. Güzel şarkıcının 2022 konser takvimi şimdiden dolmaya başladı. Kasım ayı içerisinde de 8 konser verecek olan Erensoylu, ilgiden memnun.

                KUZULARIN MUTLULUĞU
                2019 yılında ikiz kızları dünyaya gelen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, sosyal medyadan renkli paylaşımlara devam ediyor. Ünlü çift, önceki gün kızları Alin ve Lina'yla birlikte biberonla kuzuları besledi.
                    Emekliye enflasyon zammı
                    Haberler Saklambaç Rufat İsmayil Paris Fashion Week'te boy gösterdi! Günay Musayeva podyumun tozunu attırdı
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