Rufat İsmayil Paris Fashion Week'te boy gösterdi! Günay Musayeva podyumun tozunu attırdı

IVANA'DAN AŞK TARİFİ

Ivana Sert, işletmeci sevgilisi Sezer Dermenci ve oğlu Ateş ile birlikte çıktığı tatilinden bir pozunu paylaşarak aşk tarifi yaptı. İkoncan, bu karenin altına "Aşk, başka birinin mutluluğunun sizin mutluluğunuz için gerekli olduğu durumdur" yazarak aşkını dile getirdi.