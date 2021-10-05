Rufat İsmayil Paris Fashion Week'te boy gösterdi! Günay Musayeva podyumun tozunu attırdı

Azerbaycan Devlet Müzesi'nde korunan kültür mirası halılarından ilham alan İsmayil, 21 parçalık koleksiyonuna "Sumakh" adını verdi. Defilede baş manken olarak Günay Musayeva podyuma çıktı.
AFRA'YA SEVİMLİ ORTAK
Afra Saraçoğlu, Koton için hazırladığı koleksiyonla moda dünyasında adından söz ettirmeye başladı. Tasarımları için objektif karşısına geçen Saraçoğlu birbirinden renkli pozlar verdi. Güzel oyuncuya çekimlerde sevimli bir köpek eşlik etti.
SON MODA BULUŞMA
Modacı Hakan Akkaya, önceki gün Bahçelievler'de Derya Dolu Güzellik Merkezi'nin açılışına katıldı. Akkaya, dostu Derya Hanım'a övgü yağdırdı. Ünlü modacı, "Bu işin de modası var artık. Böyle güzel kadınlar, bu sektöre girdiği zaman daha güzel sonuçlar ortaya çıkıyor" dedi. Doğan SAVAŞ