Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan hazırlıklara başladı! İşte düğün yeri...

Şimdilerde avukatlarına anlaşmalı boşanma ile ilgili dilekçe verdikleri iddia edilen ikiliden Hakan Baş, bekar günlerine hızlı döndü. Herkes ünlü iş adamının yas tutmasını beklerden o gecelerde efkar dağıtmaya başladı bile. Önceki akşam esmer bir güzelle İstanbul gecelerine çıkan ve eğlenen Hakan Baş'ın, bu turu tüm magazin dünyasının diline düştü. Daha boşanma davası açılmasa da Hakan Baş'ın gecelere bu hızlı girişi kafasında evliliği tamamen bitirmiş dedirttirdi bana…