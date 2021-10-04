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    Azeri şarkıcı Günel Zeynalova'dan 23 yıl sonra bir ilk!

    Azeri şarkıcı Günel Zeynalova, Vadistanbul'da objektiflere yansıdı. İşte haberin detayları ve 4 Ekim tarihli Takvim Gazetesi’nden derlediğimiz magazin haberleri...

    23 yıl sonra dönüyor!

    Tek başına alışveriş turuna çıkan Zeynalova, alışveriş için geldiğini belirtti. Ünlü şarkıcı, 23 yıl sonra ilk defa İstanbul'da sahne alacağının müjdesini de sevenlerine verdi.

    ZİRVENİN HAKİMİ
    Cumartesİ akşamları atv'de ekranlara gelen sevilen dizi Kardeşlerim, yayınlanan 22. bölümüyle Tüm Kişiler'de en çok izlenen yapım oldu. Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %7,94 izlenme oranı ve %21,48 izlenme payı alarak zirveyi kaptı. Dizi sosyal medyaya da damga vurdu.

    MİNİK LUNA COŞTU
    Sinan Güleryüz, önceki akşam Beşiktaş'ta bir mekanda sahne aldı. Güleryüz'ü dinlemeye gelenler arasında eşi Özge Özder ve kızı Luna da vardı. Minik Luna, babasını dinlerken oldukça heyecanlandı.

        BALKONDA GOLF
        İş insanı Uğur Akkuş, önceki gün dünyaca ünlü rock star Jor Lynn Turner'ı ofisinde ağırladı. Atina konseri sonrası Uğur Akkuş'un İstanbul'daki ofisine misafir olan Turner, 37. kattaki balkonda mini golf oynadı.

        İLEN'E EMANET
        Katıldığı 'Survivor'da yıldızı parlayan Yasin Obuz, ameliyat masasına yattı. Müzik dünyasına adım atan Obuz, kendisini arkadaşı Op. Dr. Ferhat İlen'e emanet etti.

        Yasin Obuz, ameliyat sonrası yaptığı paylaşımla doktoruna teşekkür etti.

            İTALYAN YENGE TÜRKÇE'Yİ ÇÖZDÜ
            Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın İtalyan sevgilisi Sara Arfaoui, önceki gün Instagram'da bu karesini paylaştı. Türkiye'ye hayran kalan ünlü modelin fotoğrafın altına Türkçe yorum yapan takipçilerine cevap vermesi de gözlerden kaçmadı.

            ESKİ AŞKI YASEMİN
            Kıvanç             Tatlıtuğ'un son filmi "Aşıklar Bayramı"na Yasemin Allen de katıldı. ÇekimleriKars'ta yapılan filmin kadrosuna Allen'in dahil olması heyecan yarattı. Güzel oyuncu, Yusuf karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ'un eski sevgilisi rolüyle hikayede yer alacak.

            Kıvanç Tatlıtuğ ve Yasemin Allen, aynı projede buluştu.

                HEM SÖYLEDİ HEM YÖNETTİ
                Söz ve müziği Tanzer Gümüş'e ait olan 'Onun Adı Sen' şarkısında Gümüş, Seçil Gür'e eşlik etti. Güzel şarkıcı, klibin hem stylingini hem de yönetmenliğini üstlendi. 2. kez yönetmen koltuğuna oturan Seçil Gür, çok mutlu olduğunu söyledi.

                MELEKLİ KONSER
                Gökhan Türkmen, Fişekhane Deniz Konserleri'nde hayranlarıyla buluştu. Türkmen'in 'Mavi' şarkısında sahnede melek kanatları ile eşlik eden dansçılar, gecenin sürprizi oldu. Şarkıcı, soğuk havaya rağmen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

                HAZER EFKAR DAĞITTI
                Şarkıcı Sıla'dan boşandıktan sonra ortalıklarda görünmeyen Hazer Armani, önceki gün Şişhane'deki Pera Adalı Restaurant'ta felekten bir gece çaldı. Yakın arkadaşı Saro'nun sahne performansını izleyen ünlü şef, neşeli halleriyle dikkat çekti.

                    TRAFİK PANİĞİ
                    Gizem Hatipoğlu, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Hızlıca alışveriş yapan Hatipoğlu, "Şimdi hava daha bozmadan ve trafiğe kalmadan hemen eve dönmem lazım" diyerek panik yaptı.

                    TORUNU İÇİN UÇAK İSTEDİ
                    Yavuz Bingöl, Belarus'un başkenti Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel & Casino'da sahne aldı. Dede olan Yavuz Bingöl, kızı Türkü'nün 2 yaşındaki oğlu Aslan'a kavuşmak için konser sonrası özel uçak talep etti.
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                    Haberler Saklambaç Azeri şarkıcı Günel Zeynalova'dan 23 yıl sonra bir ilk!
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