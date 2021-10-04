Azeri şarkıcı Günel Zeynalova'dan 23 yıl sonra bir ilk!

Tek başına alışveriş turuna çıkan Zeynalova, alışveriş için geldiğini belirtti. Ünlü şarkıcı, 23 yıl sonra ilk defa İstanbul'da sahne alacağının müjdesini de sevenlerine verdi.
ZİRVENİN HAKİMİ
Cumartesİ akşamları atv'de ekranlara gelen sevilen dizi Kardeşlerim, yayınlanan 22. bölümüyle Tüm Kişiler'de en çok izlenen yapım oldu. Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %7,94 izlenme oranı ve %21,48 izlenme payı alarak zirveyi kaptı. Dizi sosyal medyaya da damga vurdu.
MİNİK LUNA COŞTU
Sinan Güleryüz, önceki akşam Beşiktaş'ta bir mekanda sahne aldı. Güleryüz'ü dinlemeye gelenler arasında eşi Özge Özder ve kızı Luna da vardı. Minik Luna, babasını dinlerken oldukça heyecanlandı.