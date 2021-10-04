Azeri şarkıcı Günel Zeynalova'dan 23 yıl sonra bir ilk!

HEM SÖYLEDİ HEM YÖNETTİ

Söz ve müziği Tanzer Gümüş'e ait olan 'Onun Adı Sen' şarkısında Gümüş, Seçil Gür'e eşlik etti. Güzel şarkıcı, klibin hem stylingini hem de yönetmenliğini üstlendi. 2. kez yönetmen koltuğuna oturan Seçil Gür, çok mutlu olduğunu söyledi.