İsmail Hacıoğlu, önceki gün kızı Yemin ile Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı

ÇAĞLA'NIN IŞILTISI!

Çağla Şıkel, hayalini Ema Jewellery ile gerçeğe dönüştürdü. Ünlü model, marka için bir takı koleksiyonu tasarladı. "Çağla X Ema" koleksiyonu, The St. Regis İstanbul'da düzenlenen görkemli bir davetle tanıtıldı. Gece, ünlü yıldızları bir araya getirdi.