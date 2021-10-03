Oyuncu İsmail Hacıoğlu, önceki gün kızı Yemin ile Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Hupalupa Aile Eğlence Merkezi'nde kızıyla birlikte oyunlar oynayan Hacıoğlu, "Bugün kızım ve eşimle birlikte oyun günümüz" dedi.
UNUTULMAZ KONSER
Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde Selda Bağcan rüzgarı esti. Sanatçı, 30 kişilik Rock Senfoni ile uzun süre konuşulacak bir konser verdi. Bağcan'ı dinlemeye gelenler yağmuru umursamadı.
BOND KIZI ALYA
Eğlence dünyasının parlayan yıldızı şarkıcı Alya, geçtiğimiz günlerde yine sahnedeydi. Soho House'daki James Bond gecesinde sahne alan sevilen şarkıcı, sesi ve performansıyla davetlileri büyüledi…