Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İsmail Hacıoğlu, önceki gün kızı Yemin ile Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı

    Oyuncu İsmail Hacıoğlu, önceki gün kızı Yemin ile Metropol İstanbul’da objektiflere yansıdı. Hupalupa Aile Eğlence Merkezi’nde kızıyla birlikte oyunlar oynayan Hacıoğlu, “Bugün kızım ve eşimle birlikte oyun günümüz” dedi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 3 Ekim tarihli Saklambaç haberleri.

    Oyun zamanı

    Oyuncu İsmail Hacıoğlu, önceki gün kızı Yemin ile Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Hupalupa Aile Eğlence Merkezi'nde kızıyla birlikte oyunlar oynayan Hacıoğlu, "Bugün kızım ve eşimle birlikte oyun günümüz" dedi.

    UNUTULMAZ KONSER
    Atlantis Yapım Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde Selda Bağcan rüzgarı esti. Sanatçı, 30 kişilik Rock Senfoni ile uzun süre konuşulacak bir konser verdi. Bağcan'ı dinlemeye gelenler yağmuru umursamadı.

    BOND KIZI ALYA
    Eğlence     dünyasının parlayan yıldızı şarkıcı Alya, geçtiğimiz günlerde yine sahnedeydi. Soho House'daki James Bond gecesinde sahne alan sevilen şarkıcı, sesi ve performansıyla davetlileri büyüledi…

        ÇAĞLA'NIN IŞILTISI!
        Çağla Şıkel, hayalini Ema Jewellery ile gerçeğe dönüştürdü. Ünlü model, marka için bir takı koleksiyonu tasarladı. "Çağla X Ema" koleksiyonu, The St. Regis İstanbul'da düzenlenen görkemli bir davetle tanıtıldı. Gece, ünlü yıldızları bir araya getirdi.

        BİRİ XXL DİĞERİ XXS
        Eşi Hakan         Baş'la evliliğinde sorunlar olan Bensu Soral, önceki gün paylaştığı bu pozla "Mutluyum" mesajı verdi. İki köpeğiyle gezintiye çıkan Soral, Bruno'ya XXL, Simba'ya ise XXS benzetmesi yaparak herkesi güldürdü.

        NİSPET YAPTI!
        Oyuncu Dilara         Öztunç, önceki gün Çeşme Alaçatı'dan bu tatil pozunu paylaştı. Öztunç, adeta İstanbul'da yağmurla mücadele eden dostlarına nispet yaptı.

            GÜLEN BAYAN
            Şarkıcı Aslı Hünel, önceki gün İstinyePark'ta gezintideydi. Sempatik şarkıcı, her zamanki gibi objektiflere gülümsedi.

            ZEYNEP KÖSE KALP YARASI'NDA
            Atv'nin             ilgiyle izlenen dizisi Kalp Yarası'nın kadrosuna sürpriz bir oyuncu katıldı. Zeynep Köse dizide Saadet karakterine hayat verecek ve Sancakzade Konağı'nda dengeleri alt üst edecek. Kalp Yarası, her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

            ERSOY'UN SİNEMA KEYFİ
            Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, önceki gün eşi Pervin Ersoy ve oğlu Mehmet Reşat Ersoy ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Ersoy, "Bond serisinin son filmini izlemeye geldik" dedi.

                YAĞMUR VIZ GELDİ
                Erol Evgin, önceki akşam Fişekhane Deniz Konserleri'nde sahne aldı. Sanatçı, yağmurlu havaya rağmen konserini coşkuyla tamamladı.

                DAMAT HAZIRLIĞI
                7 Ekim'de Yasemin Şefkatli ile evlenecek olan İdo Tatlıses, İstinye'deydi. İdo, düğün öncesi son alışverişlerini yaptığını söyledi.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Askere gidene erken emeklilik
                Haberler Saklambaç İsmail Hacıoğlu, önceki gün kızı Yemin ile Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı
                    SON DAKİKA