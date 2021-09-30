Melisa Döngel ile Deniz Şahin’den kötü haber! Ayrılığı bakın nasıl duyurdu

GüzeL oyuncu Melisa Döngel, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Bebek'te gezintideydi. Geçtiğimiz haftalarda iş adamı aşkı Deniz Şahin'le sosyal medyadan mutluluk pozları veren Döngel, ilişkisinin bittiğini duyurdu. Ayrılık hakkında konuşan oyuncu, "Öyle gerekti. İlişkimiz toksik hale geldi. Ama arkadaşlığımız baki" sözleriyle şaşırttı. Sürekli olarak mutsuz olan ve sizi dibe çeken kişiler için kullanılan "toksik insan" terimini dile getiren oyuncunun açıklamaları "Bir garip ayrılık" dedirtti.

Melisa Döngel ile Deniz Şahin'in aşkı mazide kaldı.