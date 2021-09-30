Cedi Osman sevgilisi Ebru Şahin hakkında ilk kez konuştu!

Atv ekranlarında yayınlanan Hercai dizisindeki 'Reyyan' karakteriyle milyonların kalbine giren Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman, suskunluğunu bozdu.

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta yıllık yaklaşık sekiz milyon dolar kazanan ünlü basketbolcu, geçtiğimiz günlerde aşkına Kapadokya'da sürpriz bir evlilik teklifi yapmıştı.

Beş karat ve yaklaşık 1 milyon TL'lik bir yüzükle Şahin'in önünde diz çöken dev adam, yaşadığı duyguları ilk kez paylaştı.

Ünlü basketbolcu, "Onu gördüğümde bir gün evleneceğimizi hissettim. Hayatımdaki en güzel şey Ebru. Yüzük geçen seneden beri bendeydi. Çok stresli günler yaşadım ve sonunda cesaretimi toplayıp, teklif ettim. Hayatımdaki en güzel olay" diyerek evlilik teklifi hikayesini anlattı.