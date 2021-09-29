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    Yıldız Tilbe sahnede kendini ti'ye aldı!

    Yıldız Tilbe, Bayhan Prodüksiyon Organizasyonu İle "Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi" konser serisinde 5. kez sahneye çıktı. İşte haberin detayları ve 29 Eylül tarihli Takvim Gazetesi’nden derlediğimiz magazin haberleri...

    ’Eyvah kilo verdim’

    "Kilo vermişim, elbise üstümde durmuyor, kalkıp gidiyor" diyerek kendini ti'ye alan Tilbe, 2 saatlik harika bir performans sergiledi. Yıldız Tilbe, enerjisiyle herkesi coşturdu.

    FİLTRESİZ GÜZELLİK
    Güzel oyuncu Seda Bakan önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "filtre yok güneş ışığı var" yazarak doğal güzelliğine dikkat çekti.

    BİNGÖL'DE ASLANTUĞ HEYECANI
    Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığı'nın destekleriyle 18 - 22 Ekim arasında organize edilecek.

        Ana jüri başkanlığını Mehmet Aslantuğ'un yapacağı Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali, bir kez daha Bingöl'e nefes olacak.

        ERGEN'E SEVGİ SELİ
        Sevilen şarkıcı Gülben Ergen, Bursa Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde özel bir düğünde sahne aldı. Güzelliği, enerjisi ve söylediği şarkıları ile geceye damga vuran, Ergen'e özellikle kadınların ilgisi ve sevgisi de muhteşemdi. Ergen, kadınların yoğun ilgisinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Allah beni bu sevgiden mahrum etmesin" dedi.

        MUHTEŞEM İNSANLAR
        Bir süredir kemoterapi tedavisi gören oyuncu Canan Ergüder, eşi Kenan Ece ile birlikte olduğu bir kareyi paylaştı. Ergüder, "Doğanın içinde muhteşem insanlarla muhteşem sohbetler sonrası rahatlama çok çok güzel" notunu da düştü.

            AŞK BİZİ ISITIR
            Şarkıcı Levent Yüksel, eşi Özlem Öztürk'le aşk tazeledi. Yüksel, deniz kenarındaki fotoğrafı, "Yaz bitse ne olur. Güneş ısıtmazsa aşk ısıtır içimizi" notuyla yayınladı.

            LONDRA KLASİĞİ
            Çiğdem Batur "Lambaya Püf De" adlı ilk tekli çalışmasına, Londra'da klip çekti. Yönetmenliğini kendisinin ve Kamer Demir'in üstlendiği klip, Londra ile özdeşleşen yerlerde çekildi. Sonbaharın gelişini kutlayan bu klip, yakında hayranlarıyla buluşacak.

            VE EFSANE GERİ DÖNDÜ
            2016 The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması birincisi Sibel Demiralp, uzun aradan sonra bir markanın tanıtım reklamları için kamera karşısına geçti. Renkli anları takipçileri ile paylaşan güzel manken, "Artık geri döndüm. Şimdi iş ve başarı zamanı" yorumunu yaptı.

                FERHAT GÖÇER TİYATROSU
                Türk edebiyatının unutulmaz ismi Sabahattin Ali'nin hayatından kesitlerin yer aldığı ve Ferhat Göçer'in tek kişilik performansıyla hazırlanan 'Aldırma Gönül Müzikali'' önceki akşam Turkcell Vadi Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Göçer'in performansı tam not aldı.

                KORKUSUZ MURAT
                İspanya'da üç gün üst üste konser veren şarkıcı Murat Evgin, işlerinden arta kalan zamanda Pamplona ve Madrid'in tarihi ve turistik yerlerini dolaştı. Murat Evgin başkent Madrid'de gezdiği yerlerde eğlenceli fotoğraflar çektirip, "Madrid'de yaralı Kuşlar" notunu düştü. Boğa güreşi fotoğrafı ise hayranlarını heyecanlandırınca gerçeği açıkladı: Balmumu Boğa...

                KADRO TAMAM
                Yönetmenliğini Caner Alper ve Mehmet Binay'ın yapacağı "Bergen" filminin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrolleri paylaşacağı filmde, ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin rol alacak.

                    ONUR CAN İÇİN
                    Genç yaşta aramızdan ayrılan yorumcu ve besteci Onur Can Özcan'ın şarkıları albüm oluyor. 'Söz Müzik Onur Can Özcan' ismini taşıyacak albümde sürpriz sanatçılar yer alacak.
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