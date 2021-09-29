Yıldız Tilbe sahnede kendini ti'ye aldı!

"Kilo vermişim, elbise üstümde durmuyor, kalkıp gidiyor" diyerek kendini ti'ye alan Tilbe, 2 saatlik harika bir performans sergiledi. Yıldız Tilbe, enerjisiyle herkesi coşturdu.
FİLTRESİZ GÜZELLİK
Güzel oyuncu Seda Bakan önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "filtre yok güneş ışığı var" yazarak doğal güzelliğine dikkat çekti.
BİNGÖL'DE ASLANTUĞ HEYECANI
Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanlığı'nın destekleriyle 18 - 22 Ekim arasında organize edilecek.