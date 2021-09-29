Yıldız Tilbe sahnede kendini ti'ye aldı!

ERGEN'E SEVGİ SELİ

Sevilen şarkıcı Gülben Ergen, Bursa Merinos Atatürk Kültür Merkezi'nde özel bir düğünde sahne aldı. Güzelliği, enerjisi ve söylediği şarkıları ile geceye damga vuran, Ergen'e özellikle kadınların ilgisi ve sevgisi de muhteşemdi. Ergen, kadınların yoğun ilgisinden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Allah beni bu sevgiden mahrum etmesin" dedi.