Nusret Gökçe'nin Londra’da açtığı restorana tepki yağdı! İngiliz gazeteleri Nusret'i hedef aldı

Ünlü yazar, Nusret'in restoranını 'Bir hamburgere 100 sterlin (bin 200 TL) ve bir Coca Cola'ya 9 sterlin (109 TL) vermeyi umursamayan zengin etoburlar için büyük bir karnaval olarak nitelendirdi. Gazete, Nusret'in Londra şubesinin fiyatlara rağmen müşteri sıkıntısı yaşamadığının da altını çizdi.