Nusret Gökçe'nin Londra’da açtığı restorana tepki yağdı! İngiliz gazeteleri Nusret'i hedef aldı

New York, İbiza, Doha gibi birçok kentte restoran açan Nusret Gökçe'nin son durağı İngiltere'nin başkenti Londra oldu. Daily Mail, The Sun, Guardian ve Metro gibi gazeteler ise Nusret'i hedef yaptı.
4 kişilik müşteri grubunun ödediği 1812 sterlinlik (22 bin lira) hesap manşetlere çıktı. 24 ayar altın Tomahawk bifteği için ödenen 630 sterlin, soslarıyla birlikte 700 sterline çıktı. Bu durumun bir 'kazık' olduğuna dikkat çeken gazeteler, Nusret Gökçe'yi eleştirdi.
Daily Mail gazetesi yazarlarından Jan Moir, 700 sterlinlik fiyatına rağmen yan masanın iki tane altın kaplama biftek sipariş ettiğini anlatırken, 'Kim altın kaplama biftek yer demeyin. Yan masamdakiler iki tane sipariş verdiler" dedi.