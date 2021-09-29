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    Nusret Gökçe'nin Londra’da açtığı restorana tepki yağdı! İngiliz gazeteleri Nusret'i hedef aldı

    Nusret Gökçe'nin Londra’da açtığı restorana tepki yağdı. İngilizler’in önemli gazeteleri, 24 ayar altın Tomahawk bifteği için ödenen 700 sterlini ‘kazık’ olarak yorumladı...

    Nusret füzesi!

    New York, İbiza, Doha gibi birçok kentte restoran açan Nusret Gökçe'nin son durağı İngiltere'nin başkenti Londra oldu. Daily Mail, The Sun, Guardian ve Metro gibi gazeteler ise Nusret'i hedef yaptı.

    4 kişilik müşteri grubunun ödediği 1812 sterlinlik (22 bin lira) hesap manşetlere çıktı. 24 ayar altın Tomahawk bifteği için ödenen 630 sterlin, soslarıyla birlikte 700 sterline çıktı. Bu durumun bir 'kazık' olduğuna dikkat çeken gazeteler, Nusret Gökçe'yi eleştirdi.

    Daily Mail gazetesi yazarlarından Jan Moir, 700 sterlinlik fiyatına rağmen yan masanın iki tane altın kaplama biftek sipariş ettiğini anlatırken, 'Kim altın kaplama biftek yer demeyin. Yan masamdakiler iki tane sipariş verdiler" dedi.

        Ünlü yazar, Nusret'in restoranını 'Bir hamburgere 100 sterlin (bin 200 TL) ve bir Coca Cola'ya 9 sterlin (109 TL) vermeyi umursamayan zengin etoburlar için büyük bir karnaval olarak nitelendirdi. Gazete, Nusret'in Londra şubesinin fiyatlara rağmen müşteri sıkıntısı yaşamadığının da altını çizdi.

        Nusret'in altınla kapladığı et İngiltere gündemine oturdu. Bir çok yazar Londra'da açılan yeni restoranı eleştirdi.

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