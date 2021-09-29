Hassas süreç bitti! Bensu Soral ile Hakan Baş kararını verdi

TAKVİM NE DEDİYSE O!

TAKVİM de okuyucularına çift arasında yaşanan krizin hem ihanet hem de bebek özlemi olduğunu "BABA KRİZ" manşetiyle duyurmuştu. Çİft de ortak bir açıklama yayınlayıp, "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" demişti.