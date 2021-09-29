Hassas süreç bitti! Bensu Soral ile Hakan Baş kararını verdi

Ünlü oyuncu Bensu Soral ve iş insanı Hakan Baş 2018 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Ardından çiftin evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edildi. Hakan Baş'ın Mira Ceren ile gece kulübünde samimi bir şekilde eğlendiği, sonrasında ise Bensu Soral'ın eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir binanın çatısında çekilen fotoğrafları medyaya sızmıştı.
TAKVİM NE DEDİYSE O!
TAKVİM de okuyucularına çift arasında yaşanan krizin hem ihanet hem de bebek özlemi olduğunu "BABA KRİZ" manşetiyle duyurmuştu. Çİft de ortak bir açıklama yayınlayıp, "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" demişti.
Çifte yakın kaynaklar ise boşanma kararının alındığını belirtti. Dün de Hakan Baş ile Bensu Soral'ın davanın açılması için avukatlarıyla görüşme yaptığı öğrenildi. Ayrılık konusunda ise resmi açıklamanın, pürüzler çözüldükten sonra yapılacağı iddia edildi.