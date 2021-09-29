Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Hassas süreç bitti! Bensu Soral ile Hakan Baş kararını verdi

    TAKVİM, Bensu Soral- Hakan Baş çiftinin ilişkilerinde kriz yaşandığını 20 Ağustos’ta duyurdu. Çift ise ‘hassas süreçten geçiyoruz’ diye konuştu. İşte o sürece dün avukatları ‘ayrılık’ için dahil oldu...

    Hassas süreç bitti! Boşanıyorlar

    Ünlü oyuncu Bensu Soral ve iş insanı Hakan Baş 2018 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Ardından çiftin evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edildi. Hakan Baş'ın Mira Ceren ile gece kulübünde samimi bir şekilde eğlendiği, sonrasında ise Bensu Soral'ın eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir binanın çatısında çekilen fotoğrafları medyaya sızmıştı.

    TAKVİM NE DEDİYSE O!
    TAKVİM     de okuyucularına çift arasında yaşanan krizin hem ihanet hem de bebek özlemi olduğunu "BABA KRİZ" manşetiyle duyurmuştu. Çİft de ortak bir açıklama yayınlayıp, "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" demişti.

    Çifte yakın kaynaklar ise boşanma kararının alındığını belirtti. Dün de Hakan Baş ile Bensu Soral'ın davanın açılması için avukatlarıyla görüşme yaptığı öğrenildi. Ayrılık konusunda ise resmi açıklamanın, pürüzler çözüldükten sonra yapılacağı iddia edildi.
        HDP’li vekilden skandal talep!
        Haberler Saklambaç Hassas süreç bitti! Bensu Soral ile Hakan Baş kararını verdi
            SON DAKİKA