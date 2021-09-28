Tescilli güzel Tuğçe Aral İbrahim Tatlıses'in filmine göndermede bulundu! Yaptığı paylaşım takipçilerini güldürdü

Aral, verdiği pozun altına İngilizce, "Ey Eyfel sen mi büyüksün, ben mi? Göreceğiz!" yazarak, yıllar önce İbrahim Tatlıses'in bir filmindeki diyaloğa gönderme yaptı. Güzel oyuncu ve model, Paris'ten sürprizlerle döndüğünü söyledi.
20 YILLIK HİKAYE!
Besteleriyle beğeni toplayan Ersay Üner, sektöre damga vuran şarkılarını 5 Ekim itibariyle Zorlu Touche sahnesinde seslendirecek. Sevilen popçu "20 yıllık müzikal kariyerimi bu konserlerde bir hikaye gibi anlatacağız" dedi.
TATİL BİTTİ İŞ ZAMANI
Linet, yat tatiliyle stres attı. Yunanistan adalarını gezen şarkıcı, startı Kos Adası'ndan sonra Simi, Rodos ve Minas'a geçerek tatilin tadını çıkardı. Oldukça dinlendiğini ve bol bol kitap okuduğunu belirten Linet; "Şimdi tatil bitti, artık iş zamanı" diye konuştu.