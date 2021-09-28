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    Tescilli güzel Tuğçe Aral İbrahim Tatlıses'in filmine göndermede bulundu! Yaptığı paylaşım takipçilerini güldürdü

    Tescilli güzel Tuğçe Aral, yeni proje görüşmeleri için gittiği Paris'ten sürprizlerle dönerken, yaptığı paylaşımla takipçilerini güldürdü. İşte haberin detayları ve 28 Eylül tarihli Takvim Gazetesi’nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Fransız kalmadı!

    Aral, verdiği pozun altına İngilizce, "Ey Eyfel sen mi büyüksün, ben mi? Göreceğiz!" yazarak, yıllar önce İbrahim Tatlıses'in bir filmindeki diyaloğa gönderme yaptı. Güzel oyuncu ve model, Paris'ten sürprizlerle döndüğünü söyledi.

    20 YILLIK HİKAYE!
    Besteleriyle beğeni toplayan Ersay Üner, sektöre damga vuran şarkılarını 5 Ekim itibariyle Zorlu Touche sahnesinde seslendirecek. Sevilen popçu "20 yıllık müzikal kariyerimi bu konserlerde bir hikaye gibi anlatacağız" dedi.

    TATİL BİTTİ İŞ ZAMANI
    Linet, yat tatiliyle stres attı. Yunanistan adalarını gezen şarkıcı, startı Kos Adası'ndan sonra Simi, Rodos ve Minas'a geçerek tatilin tadını çıkardı. Oldukça dinlendiğini ve bol bol kitap okuduğunu belirten Linet; "Şimdi tatil bitti, artık iş zamanı" diye konuştu.

        PAZARDAN GİYİNİYOR
        Tan Taşçı, önceki gece de Belarus'un başkenti Minsk'teki Double Tree by Hilton Otel & Casino'da sahne aldı. Modacısı olmayan Tan, pazardan bile giyindiğini söyledi.

        NORM ENDER PODYUMDA
        Tasarımcı Emre Erdemoğlu, 2022 Sonbahar- Kış 'Kanat' koleksiyonunu görücüye çıkardı. Defilenin finalinde rap dünyasının başarılı ismi Norm Ender podyumda yürüdü. Ünlü rapçi, "Emre'nin tarzını çok beğeniyorum kendisi zaten tasarımcım" dedi.

        TATİL SİREN'İ
        Sosyetik modacı Siren Ertan, güneşin ve denizin tadını çıkarmaya devam ediyor. Ertan, önceki gün Fethiye tatilinden bu pozunu paylaştı.

            KUŞUM AYDIN UYARDI!
            Sevilen şarkıcı Kuşum Aydın, Bodrum Azka Otel'de sahne aldı. Şarkıcı, kendisine eşlik etmeyen erkek misafirlerine takılarak "Başınıza geleceklere karışmam" dedi.

            MEŞALE ŞOVU
            Buray, İzmir ve Denizli'de peş peşe verdiği konserlerle sonbahar turnesini başlattı. Şarkıcı, sahnede meşale yakarak şov yaptı.

            CARMEN ATEŞİ
            İspanya Ulusal Dans Topluluğu-Compania Nacional de Danza de Espana, İstanbul'da fırtına gibi esti. Topluluk, Carmen adlı gösteriyi Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sanatseverlerle buluşturdu. Carmen'i canlandıran İspanyol dansçı Sara Fernandez ile partneri Alessandro Riga, İstanbul'un büyülü bir kent olduğunu söyledi.

                İSPANYOL EFSANESİ YAKTI GEÇTİ
                İspanya Ulusal Dans Topluluğu, Zorlu PSM'de Carmen'i sergiledi. İzleyen herkesi büyüledi...

                CEM'İNE KAVUŞTU
                2021'in Şubat ayında Kaan Demirağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar, müjdeyi Instagram'dan verdi. Anne olan Alkoçlar, "Oğlumuz Cem Demirağ doğdu. Mutluluğumuzu paylaşan herkese teşekkürler" dedi.

                ROTASI İSTANBUL
                "Yine de Güzeldir Yaşamak" isimli konser serisiyle Ege ve Akdeniz'i turlayan Erol Evgin, rotayı İstanbul'a çevirdi. Sanatçı, 1 Ekim Cuma akşamı saat 21.00'de Fişekhane Deniz Konserleri'nde sahne alacak.

                    YASI DEVAM EDİYOR
                    Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'ın matemi devam ediyor. Önceki gün eşi Buse Varol'la Nişantaşı'nda görüntülenen şarkıcı, "Konuşmak istemiyorum" dedi. Doğan SAVAŞ
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                    Sokakta oyun bir başka güzel!
                    Haberler Saklambaç Tescilli güzel Tuğçe Aral İbrahim Tatlıses'in filmine göndermede bulundu! Yaptığı paylaşım takipçilerini güldürdü
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