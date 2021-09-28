Tescilli güzel Tuğçe Aral İbrahim Tatlıses'in filmine göndermede bulundu! Yaptığı paylaşım takipçilerini güldürdü

CARMEN ATEŞİ

İspanya Ulusal Dans Topluluğu-Compania Nacional de Danza de Espana, İstanbul'da fırtına gibi esti. Topluluk, Carmen adlı gösteriyi Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) sanatseverlerle buluşturdu. Carmen'i canlandıran İspanyol dansçı Sara Fernandez ile partneri Alessandro Riga, İstanbul'un büyülü bir kent olduğunu söyledi.