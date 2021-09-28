Murat Dalkılıç aşka geldi! Sevgilisi Sitare Akbaş’a bakın hangi şarkıyla evlilik mesajı verdi

Hande Erçel'le büyülü aşkı hüsranla biten Murat Dalkılıç, kısa bir süre sonra Erçel'in yakın arkadaşı oyuncu Sitare Akbaş ile aşk yaşamaya başladı. Kimileri Dalkılıç'ın intikam peşinde olduğunu söylese de popçunun yakın çevresine göre Dalkılıç, Akbaş'la evlenip yuva kurmak istiyordu.
AŞKINI HAYKIRDI
Ünlü popçu, hakkında çıkan iddiaları umursamadan önceki gün aşka geldi. Sitare Akbaş ile ilişkisine dolu dizgin devam eden Dalkılıç, önceki gün sevgilisiyle bir pozunu Instagram sayfasından paylaştı.
Bir lunaparktaki hızlı trende çekilmiş karesini, Kayahan'ın "Seninle Her Şeye Varım Ben" şarkısı eşliğinde paylaşan popçu, adeta aşkını haykırdı. Murat Dalkılıç'ın bu hamlesi "Yakında evlilik teklifi gelir" dedirtti.