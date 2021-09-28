Murat Dalkılıç aşka geldi! Sevgilisi Sitare Akbaş’a bakın hangi şarkıyla evlilik mesajı verdi

Hande Erçel'le büyülü aşkı hüsranla biten Murat Dalkılıç, kısa bir süre sonra Erçel'in yakın arkadaşı oyuncu Sitare Akbaş ile aşk yaşamaya başladı. Kimileri Dalkılıç'ın intikam peşinde olduğunu söylese de popçunun yakın çevresine göre Dalkılıç, Akbaş'la evlenip yuva kurmak istiyordu.