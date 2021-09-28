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    Murat Dalkılıç aşka geldi! Sevgilisi Sitare Akbaş’a bakın hangi şarkıyla evlilik mesajı verdi

    Kalbini eski sevgilisi Hande Erçel’in arkadaşı Sitare Akbaş’a kaptıran Murat Dalkılıç, aşka geldi. Popçu, sevgilisine Kayahan’ın şarkısıyla evlilik mesajı verdi.

    Seninle her şeye varım ben

    Hande Erçel'le büyülü aşkı hüsranla biten Murat Dalkılıç, kısa bir süre sonra Erçel'in yakın arkadaşı oyuncu Sitare Akbaş ile aşk yaşamaya başladı. Kimileri Dalkılıç'ın intikam peşinde olduğunu söylese de popçunun yakın çevresine göre Dalkılıç, Akbaş'la evlenip yuva kurmak istiyordu.

    AŞKINI HAYKIRDI
    Ünlü popçu, hakkında çıkan iddiaları umursamadan önceki gün aşka geldi. Sitare Akbaş ile ilişkisine dolu dizgin devam eden Dalkılıç, önceki gün sevgilisiyle bir pozunu Instagram sayfasından paylaştı.

    Bir lunaparktaki hızlı trende çekilmiş karesini, Kayahan'ın "Seninle Her Şeye Varım Ben" şarkısı eşliğinde paylaşan popçu, adeta aşkını haykırdı. Murat Dalkılıç'ın bu hamlesi "Yakında evlilik teklifi gelir" dedirtti.

        HIZLI ROMANTİK
        Murat Dalkılıç, Sitare Akbaş'la hızlı trendeki anlarına, Kayahan'ın "Seninle Her Şeye Varım Ben" şarkısını fon müziği yaptı.

        Sitare Akbaş, Dalkılıç'la aşk yaşamaya başladıktan sonra Hande Erçel'le dostluğunu bitirdi.
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        Haberler Saklambaç Murat Dalkılıç aşka geldi! Sevgilisi Sitare Akbaş’a bakın hangi şarkıyla evlilik mesajı verdi
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