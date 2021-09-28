Hülya Avşar'ın Zehra Çilingiroğlu babasının izinden gidiyor!

Sanat dünyasının en sempatik isimlerinden Hülya Avşar, önceki gün Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra sayesinde gurur yaşadı. Tenis tutkusuyla bilinen Avşar Kızı'nın aksine babası gibi golfe merak saran Zehra, işi ilerleterek bir turnuvaya katıldı.

Babasıyla birlikte tüm rakiplerini yenen Zehra Çilingiroğlu, ödülün sahibi oldu. Kızıyla gururlanan Hülya Avşar, o anları Instagram hesabından 'Anasının Kızı' notuyla paylaştı. Takipçileri Avşar'a "Bizce babasının kızı" esprileriyle cevap verdi.

ZEHRA, GOLF TURNUVASINDA ŞAMPIYON OLDU

Zehra Çilingiroğlu, kazandığı ödül sonrası babası Kaya Çilingiroğlu ile bu mutluluk pozunu verdi.