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    Hülya Avşar'ın Zehra Çilingiroğlu babasının izinden gidiyor!

    Tenis tutkunu Hülya Avşar'ın Zehra Çilingiroğlu, babasının izinden gidiyor. Kaya Çilingiroğlu gibi golfe merak saran Zehra, önceki gün katıldığı turnuvada birinci oldu.

    Babasının kızı

    Sanat dünyasının en sempatik isimlerinden Hülya Avşar, önceki gün Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra sayesinde gurur yaşadı. Tenis tutkusuyla bilinen Avşar Kızı'nın aksine babası gibi golfe merak saran Zehra, işi ilerleterek bir turnuvaya katıldı.

    Babasıyla birlikte tüm rakiplerini yenen Zehra Çilingiroğlu, ödülün sahibi oldu. Kızıyla gururlanan Hülya Avşar, o anları Instagram hesabından 'Anasının Kızı' notuyla paylaştı. Takipçileri Avşar'a "Bizce babasının kızı" esprileriyle cevap verdi.

    ZEHRA, GOLF TURNUVASINDA ŞAMPIYON OLDU
    Zehra Çilingiroğlu, kazandığı ödül sonrası babası Kaya Çilingiroğlu ile bu mutluluk pozunu verdi.

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    Haberler Saklambaç Hülya Avşar'ın Zehra Çilingiroğlu babasının izinden gidiyor!
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