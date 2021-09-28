Ebru Yaşar mayoyla konser veren meslektaşlarını topa tuttu

Güçlü sesi ve yorumuyla milyonların gönlünde taht kuran Ebru Yaşar, önceki gün yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. 4 Ekim'de Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde vereceği konser öncesi kıyafet provası için City's Nişantaşı'na giden şarkıcı, cesur açıklamalar yaptı. Giyeceği sahne kıyafetinin oldukça iddialı olacağını söyleyen Ebru Yaşar, "Kendimce iddialı. Açık değil. Mayo bikini değil, sahneye yakışacak bir kıyafet" dedi. Hadise, Hande Yener ve Gülşen gibi popçuları akıllara getiren Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sahnede mayo giymek çok iddialı bir iş. Büyük sahnelerde belki 'evet' çok güzel oluyor ama bizde biraz özenti gibi duruyor sanki. Ben sahnede mayo giymeyi eğreti buluyorum."
Ebru Yaşar, son dönemde kadın starların iddialı sahne kostümlerini eğreti bulduğunu söyleyip, tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.
EN CESURU HANDE YENER
Sahnede cesur kostümler tercih eden 48 yaşındaki Hande Yener, son dönemdeki birçok konserine mayoyla çıktı.