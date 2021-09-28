Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ebru Yaşar mayoyla konser veren meslektaşlarını topa tuttu

    Harbiye Açıkhava konseri için kıyafet provasına giden Ebru Yaşar, iddialı konuştu. Sesine güvenen Yaşar, “Sahneye mayoyla çıkmak bence eğreti duruyor” diyerek popçulara gönderme yaptı.

    Eğreti ünlüler!

    Güçlü sesi ve yorumuyla milyonların gönlünde taht kuran Ebru Yaşar, önceki gün yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. 4 Ekim'de Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde vereceği konser öncesi kıyafet provası için City's Nişantaşı'na giden şarkıcı, cesur açıklamalar yaptı. Giyeceği sahne kıyafetinin oldukça iddialı olacağını söyleyen Ebru Yaşar, "Kendimce iddialı. Açık değil. Mayo bikini değil, sahneye yakışacak bir kıyafet" dedi. Hadise, Hande Yener ve Gülşen gibi popçuları akıllara getiren Yaşar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sahnede mayo giymek çok iddialı bir iş. Büyük sahnelerde belki 'evet' çok güzel oluyor ama bizde biraz özenti gibi duruyor sanki. Ben sahnede mayo giymeyi eğreti buluyorum."

    Ebru Yaşar, son dönemde kadın starların iddialı sahne kostümlerini eğreti bulduğunu söyleyip, tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

    EN CESURU HANDE YENER
    Sahnede cesur kostümler tercih eden 48 yaşındaki Hande Yener, son dönemdeki birçok konserine mayoyla çıktı.
        Sokakta oyun bir başka güzel!
        Haberler Saklambaç Ebru Yaşar mayoyla konser veren meslektaşlarını topa tuttu
            SON DAKİKA