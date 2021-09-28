Çiğdem Batur gazeteciliğe soyundu: Londra’da kriz var!

Oyunculuk dersleri vermek için Londra'ya giden Çiğdem Batur, sosyal medya hesabından gazeteciliğe soyundu. Güzel oyuncu, İngiltere'de yaşanan benzin sıkıntısını ve yaşanan olayları saniye saniye takipçileriyle paylaştı. Kapanan benzin istasyonlarını ve uzun araba kuyruklarını görüntüleyen Batur, "Benzin krizi var demiştim. İstasyonlar kapalı. Benzin bulan herkes çılgın gibi depo dolduruyor" dedi. Takipçileri Çiğdem Batur'a "En güzel muhabir sensin" iltifatları yağdırdı.

MUHABİRLİĞE SOYUNDU

Çiğdem Batur, İngiltere'de yaşanan olayları bir gazeteci gibi sosyal medyadan takipçilerine duyurdu.