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    Betül Demir, Bostancı Gösteri Merkezi'nde çifte mutluluk yaşadı

    Betül Demir, Bostancı Gösteri Merkezi'nde çifte mutluluk yaşadı. Kariyerinin 15. yılını muhteşem bir sahne şovu ile taçlandıran şarkıcı, aynı zamanda yeni yaşını da sahnede kutladı. Bir geceye iki ayrı mutluluk sığdıran Betül Demir, şık kostümleriyle de göz kamaştırdı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 27 Eylül tarihli Saklambaç haberleri.

    Demir’den çifte kutlama

    Betül Demir, Bostancı Gösteri Merkezi'nde çifte mutluluk yaşadı. Kariyerinin 15. yılını muhteşem bir sahne şovu ile taçlandıran şarkıcı, aynı zamanda yeni yaşını da sahnede kutladı. Bir geceye iki ayrı mutluluk sığdıran Betül Demir, şık kostümleriyle de göz kamaştırdı.

    'YAKINDA ÖLÜRÜM'
    Bülent Ersoy,     önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Merhum sanatçı Zeki Müren'in ölüm yıl dönümünü unutmayan Diva, "Bence Türkiye'ye böyle ses bir daha gelmez. Kendisini rahmet ve özlemle anıyorum. Bu dünyada bir ben kaldım. Ben de yakında giderim" dedi. Doğan SAVAŞ.

    BAŞROLDE "KADIN" VAR
    Sancaktepe     Belediyesi 2021-2022 kültür sanat sezonu açılışı ve Yarınlara Kalsın 'Kadın' Temalı Kısa Film Senaryo Yarışması Ödül Töreni, gerçekleşti. Davete Hülya Koçyiğit de katıldı.

        MUTLULUK TABLOSU
        Pandemi döneminde eve kapanıp tablo yapan Pelin Karahan'ın yüzü güldü. Hobi amaçlı başladığı tabloları beğeni toplayan oyuncu, yardım amaçlı bir sergi açacağı iddialarıyla ilgili konuştu. Karahan, "Hobi amaçlı yaptığım resimlerim ilgi görmesi beni çok mutlu etti. Ayrıca bir yardım kuruluşuna katkım olacağı içinde çok duygulandım" diye konuştu.

        GÖZÜNÜ TİYATROYA DİKTİ
        Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, önceki gün Metropol İstanbul'da objektiflere yansıdı. Birçok sinema ve dizi teklifini reddedip tiyatroya yönelen Saraçoğlu, DasDas Sahne'ye geçerek provasını yaptı. Oyuncu, "Bu sene tiyatroda olacağım. Benim için de heyecanlı ve güzel bir iş olacak" dedi.

        TAKSİCİ GÜLBEN
        Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, YouTube programı Kafa Taksi için direksiyon başına geçti. Şoför koltuğuna oturan Ergen, İstanbul'da taksicilik mesleğini tecrübe etti. Ergen'in taksisine binenler şaştı kaldı.

            TÜRKÜCÜ HAKAN PEKER
            Hakan Peker, önceki gün Nişantaşı Citys'te objektiflere yansıdı. Görüntüsüyle yıllara meydan okuyan şarkıcı, karışık bir albüm hazırlığı içinde olduğunu ve ilk kez türkü okuyacağını açıkladı.

            BODRUM ŞEKERLERİ
            Ekranların "Sabah şekeri" Melike Öcalan             ve şarkıcı İzel, Bodrum'un keyfini çıkartmaya devam ediyor. Pandemi dönemini evinde geçiren Öcalan ve yaz boyunca Azka Otel'de konaklayan başarılı şarkıcı İzel, sıkı dost oldu. Şu sıralar televizyon için yeni projeler hazırlayan ve kitap yazan Melike Öcalan'ın en büyük destekçisi ise İzel oldu. Önceki gün Azka Otel'de fotoğraf çekimi yapan güzel sunucu, "A'dan Z'ye her şeyle dostum İzel ilgilendi sağolsun" dedi.

            AŞIKLAR YAKALANDI
            Başarılı oyuncu Metin Akdülger, önceki gün yeni sevgilisi Cansu Akın ile ilk kez görüntülendi. Arnavutköy'de bulunan bir mekanda baş başa yemek yiyen çift, gazetecilerin kendilerini görüntülediklerini fark edince utangaç tavırlar sergiledi. Hızlıca mekandan ayrılan Akgüder, "Her şey yolunda" demekle yetindi. DOĞAN SAVAŞ.

                ARKADAŞIYLA BULUŞTU
                Podyumların                 güzel modellerinden Özge Ulusoy, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yoğun bir hafta geçirdiğini söyleyen güzel model, "işlerden dolayı uzun süredir arkadaşlarımla görüşemiyordum. Bugün uygunluk olunca arkadaşımla hasret giderdik" dedi.

                AŞKIN ZAMAN MAKİNESİ
                Türk pop müziğinin başarılı ismi Aşkın Nur Yengi geçtiğimiz akşam Maximum Uniq Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. "Bu gece 90'lara doyacağız" sözleriyle konsere başlayan Yengi, hazırladığı repertuvarıyla harika 2 saat yaşattı.
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                Haberler Saklambaç Betül Demir, Bostancı Gösteri Merkezi'nde çifte mutluluk yaşadı
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