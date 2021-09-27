Betül Demir, Bostancı Gösteri Merkezi'nde çifte mutluluk yaşadı

BODRUM ŞEKERLERİ

Ekranların "Sabah şekeri" Melike Öcalan ve şarkıcı İzel, Bodrum'un keyfini çıkartmaya devam ediyor. Pandemi dönemini evinde geçiren Öcalan ve yaz boyunca Azka Otel'de konaklayan başarılı şarkıcı İzel, sıkı dost oldu. Şu sıralar televizyon için yeni projeler hazırlayan ve kitap yazan Melike Öcalan'ın en büyük destekçisi ise İzel oldu. Önceki gün Azka Otel'de fotoğraf çekimi yapan güzel sunucu, "A'dan Z'ye her şeyle dostum İzel ilgilendi sağolsun" dedi.