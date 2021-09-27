Betül Demir, Bostancı Gösteri Merkezi'nde çifte mutluluk yaşadı. Kariyerinin 15. yılını muhteşem bir sahne şovu ile taçlandıran şarkıcı, aynı zamanda yeni yaşını da sahnede kutladı. Bir geceye iki ayrı mutluluk sığdıran Betül Demir, şık kostümleriyle de göz kamaştırdı.
'YAKINDA ÖLÜRÜM'
Bülent Ersoy, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Merhum sanatçı Zeki Müren'in ölüm yıl dönümünü unutmayan Diva, "Bence Türkiye'ye böyle ses bir daha gelmez. Kendisini rahmet ve özlemle anıyorum. Bu dünyada bir ben kaldım. Ben de yakında giderim" dedi. Doğan SAVAŞ.
BAŞROLDE "KADIN" VAR
Sancaktepe Belediyesi 2021-2022 kültür sanat sezonu açılışı ve Yarınlara Kalsın 'Kadın' Temalı Kısa Film Senaryo Yarışması Ödül Töreni, gerçekleşti. Davete Hülya Koçyiğit de katıldı.