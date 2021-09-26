Ünlü model Tülin Şahin, önceki gün yaptığı paylaşımla güldürdü. Geçtiğimiz günlerde 1.5 yaşındaki kızı Siena Leyla ile tatil kaçamağı yapan Şahin, kaldığı otelde gerçekleşen bir düğünü paylaştı. Müzik sesleriyle kızı Siena'nın uyuduğunu söyleyen Şahin, "Ben her gece boş yere dizimde sallayıp ninni söylüyormuşum. Şu an 'Erik Dalı' 8. kez çalıyor. Uyuyor mışıl mışıl minik Sivaslı" diyerek güldürdü.