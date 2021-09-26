Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Ünlü model Tülin Şahin, önceki gün yaptığı paylaşımla güldürdü

    Ünlü model Tülin Şahin, önceki gün yaptığı paylaşımla güldürdü. Geçtiğimiz günlerde 1.5 yaşındaki kızı Siena Leyla ile tatil kaçamağı yapan Şahin, kaldığı otelde gerçekleşen bir düğünü paylaştı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 26 Eylül tarihli Saklambaç haberleri.

    Erik dalı uykusu!

    Ünlü model Tülin Şahin, önceki gün yaptığı paylaşımla güldürdü. Geçtiğimiz günlerde 1.5 yaşındaki kızı Siena Leyla ile tatil kaçamağı yapan Şahin, kaldığı otelde gerçekleşen bir düğünü paylaştı. Müzik sesleriyle kızı Siena'nın uyuduğunu söyleyen Şahin, "Ben her gece boş yere dizimde sallayıp ninni söylüyormuşum. Şu an 'Erik Dalı' 8. kez çalıyor. Uyuyor mışıl mışıl minik Sivaslı" diyerek güldürdü.

    PARİS KUMRULARI
    Popçu Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer'le birlikte Fransa kaçamağı yaptı. Ünlü çift, Paris'te yaşadıkları romantik anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

    SEVGİLİSİNDEN HABERİ YOK
    Mor ve Ötesi, Fişekhane Deniz Konserleri kapsamında önceki gün hayranlarıyla bir araya geldi. Konser öncesi Etiler'de görüntülenen Harun Tekin, aceleci tavırlar sergiledi. 25 metre ilerisindeki kafede sevgilisi Melisa Sözen'in olduğundan haberi olmayan Tekin, konser heyecanıyla soruları cevaplamadı.

        BABA YARISI
        Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs sebebiyle geçtiğimiz ay kaybeden Alişan, yeğenlerinin üzerine titriyor. Ünlü şarkıcı, önceki gün oğlu Burak ve yeğenleri Eyşan ile Ceylan'la oyunlar oynadı.

        HER ZAMAN ŞIKLIK
        Güzel oyuncu Hatice Şendil ve yapımcı eşi Burak Sağyaşar, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Yemek sonrasında kısa bir alışveriş turu yapan ünlü çiftin şık halleri dikkat çekti.


        ROTASI SERENAY
        Mehmet Ali Erbil, eski sağlığına kavuştu. Bir TV programına katılan Erbil, Serenay Sarıkaya'ya övgüler yağdırdı. Erbil, "Dünya starlarıyla başa çıkabilecek bir isim... Olgun ve komik erkeklerden hoşlanıyormuş" dedi. Şovmen'in bu açıklamaları "Erbil, rotasını Serenay'a çevirdi" esprileri yaptırdı.

            YÜZÜ GÜLÜYOR
            Güzel oyuncu Hande Subaşı, gittiği Paris tatilinde aşkı Alican Ulusoy'a poz verdi. Subaşı, gülen karesine "Sevgilim çekince ben" yazdı.

            RACHEL DE PARLADI
            Sosyetik sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi, önceki gün bir düğüne katıldı. İhtişamlı kolyesiyle dikkat çeken Araz, bol bol Instagram paylaşımı yaptı.

            YAZA VEDA ETTİ
            Oyuncu Pelin Akil, bu pozuyla yaz sezonuna veda etti. Oyuncu, Instagram'dan paylaştığı karesine "Ve huzurlarınızda yazı kapatmış bulunuyorum" notunu düştü.

                MAVİ MAVİ MASMAVİ
                Sosyetik Etel Baler, önceki gün tatilinden bu karesini sosyal medyada paylaştı. Mavi mayosu ve aynı tonlardaki plaj kıyafetleriyle oldukça şık olan Baler'in pozu büyük beğeni topladı.

                YALIN PİJAMA GİYDİ
                Türk pop müziğinin başarılı ismi Yalın, 'Pazar Şarkıları' konseptiyle geçtiğimiz akşam altıncı kez Maximum Uniq Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Harika bir herformans sergileyen Yalın'ın pijama desenli kıyafeti sosyal medyada geniş yankı buldu.


                MİLYONLUK NASİHAT!
                Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv'de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'e ailesinin şekerlemeci olduğunu söyleyen Mura Besler damga vurdu. İlk soruda karşısına, 'Hangisi tatlıcılarda bulunabilecek ürünlerden birinin adıdır?' sorusu çıktı. Besler 'sıcak keşkül' cevabını verdi ve daha ilk soruda elendi. İmirzalıoğlu, "İnsan bildiği yerden çok yanılırmış" diye nasihatte bulundu.


                    BEYAZLAR İÇİNDE
                    Cemiyet hayatının sevilen simalarından Burcu Şendir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Cantinery'de yakın dostlarıyla bir araya geldi. Şendir beyaz bluz tercih etti.
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Hallere dijital takip! Yeni kanunun detayları netleşiyor
                    Haberler Saklambaç Ünlü model Tülin Şahin, önceki gün yaptığı paylaşımla güldürdü
                        SON DAKİKA