Ünlü model Tülin Şahin, önceki gün yaptığı paylaşımla güldürdü. Geçtiğimiz günlerde 1.5 yaşındaki kızı Siena Leyla ile tatil kaçamağı yapan Şahin, kaldığı otelde gerçekleşen bir düğünü paylaştı. Müzik sesleriyle kızı Siena'nın uyuduğunu söyleyen Şahin, "Ben her gece boş yere dizimde sallayıp ninni söylüyormuşum. Şu an 'Erik Dalı' 8. kez çalıyor. Uyuyor mışıl mışıl minik Sivaslı" diyerek güldürdü.
PARİS KUMRULARI
Popçu Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer'le birlikte Fransa kaçamağı yaptı. Ünlü çift, Paris'te yaşadıkları romantik anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.
SEVGİLİSİNDEN HABERİ YOK
Mor ve Ötesi, Fişekhane Deniz Konserleri kapsamında önceki gün hayranlarıyla bir araya geldi. Konser öncesi Etiler'de görüntülenen Harun Tekin, aceleci tavırlar sergiledi. 25 metre ilerisindeki kafede sevgilisi Melisa Sözen'in olduğundan haberi olmayan Tekin, konser heyecanıyla soruları cevaplamadı.