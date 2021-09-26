Kendi yazdı oynadı, çekti! Rıza Cumhur Demir, cep telefonunun kamerasıyla klip çekti

Müzik dünyasının güçlü sesi Rıza Cumhur Demir, 'Madem Aramıyo' isimli single çalışmasını müzikseverlerle buluşturdu.

Kayıtları Sezen Aksu'ya ait olan Studio Lonca'da yapılan, bestesi Ioan Chirila Dumitru'ya, sözleri Sibel Algan'a, aranjesi Okay Barış'a ait olan hareketli şarkının klibi de yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi gördü.

Göz alıcı New York sokaklarında çekilen klibin hikayesi ise oldukça ilginç. Demir, pandemi koşullarında teknik ekip bulmakta zorlanınca klibi kendi kullandığı cep telefonuyla çekti. Rıza Cumhur Demir, böylece normal şartlarda minimum 100 bin TL'ye mal olacak klibi, sadece 10 bin TL'ye tamamladı.