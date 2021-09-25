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    Melodi Elbirliler düğün pozlarıyla şaşırttı! Arda Türkmen'in eşine tepki yağdı

    Ünlü şef Arda Türkmen’le evlenen Melodi Elbirliler, düğün pozlarıyla şaşırttı. Moda videolarıyla bilinen sosyal medya fenomeninin derin yırtmaçlı gelinliğiyle verdiği pozu tepki çekti.

    Melodi darda!

    Son dönemde evlenen ünlü güzellerin gelinlik tercihleri şaşırtıyor. Geçtiğimiz gün ünlü şef Arda Türkmen'le hayatını birleştiren sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, mutlu anlarını sosyal medyadan paylaştı. Yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu ünlü şefle evlenmenin mutluluğunu yaşayan Elbirliler, düğünde iki gelinlik giydi.

    SINIFTA KALDI
    Oldukça coşkulu olan Melodi Elbirliler'in verdiği cesur pozlarla mutluluğuna gölge düşürdü. Sosyal medyada 'Güzellik bloggerı' olarak tanınan ve Instagram'da yaklaşık 600 bin takipçisi bulunan Elbirliler, derin bacak yırtmaçlı gelinlik tercihiyle sınıfta kaldı.

    GELİNLİK MASUMİYETİ
    Taze geline, "Çok güzelsin ama hiç zarif değilsin. Bacak boyunu göstermek için mi evlendin", "Gelin yırtmacı yeni moda galiba" gibi eleştiriler yapıldı.

        Sosyal medyada moda ve makyaj videoları yayınlan Elbirliler ise takipçilerinin eliştirileri karşısında sessiz kalmayı tercih etti. Geçtiğimiz ay evlenen popçu Zeynep Bastık da derin yırtmaçlı gelinliğiyle dikkat çekmiş ve şarkıcıya, "Gelinliğin masumiyeti ölmüş" yorumları yapılmıştı.

        GELİN YIRTMACI TEPKİSİ!
        Melodi Elbirliler'in gelinlikli pozunu kadın takipçileri beğenmedi.
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