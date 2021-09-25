Melodi Elbirliler düğün pozlarıyla şaşırttı! Arda Türkmen'in eşine tepki yağdı

Son dönemde evlenen ünlü güzellerin gelinlik tercihleri şaşırtıyor. Geçtiğimiz gün ünlü şef Arda Türkmen'le hayatını birleştiren sosyal medya fenomeni Melodi Elbirliler, mutlu anlarını sosyal medyadan paylaştı. Yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu ünlü şefle evlenmenin mutluluğunu yaşayan Elbirliler, düğünde iki gelinlik giydi.
SINIFTA KALDI
Oldukça coşkulu olan Melodi Elbirliler'in verdiği cesur pozlarla mutluluğuna gölge düşürdü. Sosyal medyada 'Güzellik bloggerı' olarak tanınan ve Instagram'da yaklaşık 600 bin takipçisi bulunan Elbirliler, derin bacak yırtmaçlı gelinlik tercihiyle sınıfta kaldı.
GELİNLİK MASUMİYETİ
Taze geline, "Çok güzelsin ama hiç zarif değilsin. Bacak boyunu göstermek için mi evlendin", "Gelin yırtmacı yeni moda galiba" gibi eleştiriler yapıldı.