Hadise yine kıyafetiyle gündem oldu! Sosyal medyada yorum yağdı perdeye benzetildi

Son zamanlarda kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme gelen Hadise, önceki gün marka elçisi olduğu bir mücevher markasının daveti üzerine İtalya'nın Milano şehrine uçtu. Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra genç iş adamı Mehmet Dinçerler'le aşk yaşamaya başlayan Hadise'nin kıyafeti yine gündem oldu.
Konserlerinde giydiği mayo ve cesur kıyafetleriye olay yaratan Hadise, bu kez sönük kıyafetiyle konuşuldu. Pomellato'nun Nudo koleksiyonunun 20. yıl kutlamasına katılan Hadise, kıyafetiyle alay konusu oldu. Uzun dantelli bir kıyafetle davete giden Hadise'yi moda eleştirmenleri sınıfta bıraktı. Sosyal medyada da çok konuşulan şarkıcı, yürüyen perdeye benzetilirken birbirinden komik yorumlar yapıldı.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI!
Bu kıyafetle yengemlerin perdesi gibi olmuş
Elbiseyi seçen, öneren, giydiren her kimse sıkı bir Ebru Gündeş hayranı galiba. Hadise'yi bitirmiş.
Bir türlü giyemediği gelinliğini giymiş.
Sahnede Beyonce, davette rahibe gibi.
Hadise enerjisiyle mücevherleri söndürmüş.
Masa örtüsünü üstüne örtmüş gibi.
Hadise kendisini kaybetti.