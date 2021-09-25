Hadise yine kıyafetiyle gündem oldu! Sosyal medyada yorum yağdı perdeye benzetildi

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI!

Bu kıyafetle yengemlerin perdesi gibi olmuş

Elbiseyi seçen, öneren, giydiren her kimse sıkı bir Ebru Gündeş hayranı galiba. Hadise'yi bitirmiş.

Bir türlü giyemediği gelinliğini giymiş.

Sahnede Beyonce, davette rahibe gibi.

Hadise enerjisiyle mücevherleri söndürmüş.

Masa örtüsünü üstüne örtmüş gibi.

Hadise kendisini kaybetti.