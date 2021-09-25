Ebru Şahin herkese örnek olacak bir davranışa imza attı! Bir kez daha gönülleri fethetti

Güzel oyuncu bu kez de üniversite öğrencileri için kolları sıvadı. Şahin'in Geleceğin Güçlü Kadınları projesi için örnek bir kampanya yürüttüğü anlaşıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyan genç kadın mühendis adaylarına burs verdiği ortaya çıktı.