Ebru Şahin herkese örnek olacak bir davranışa imza attı! Bir kez daha gönülleri fethetti

Ebru Şahin'in güzelliği kalbine de vurdu. Ünlü oyuncu atv'nin efsane olan dizisi Hercai'nin çekimleri sırasında Mardinli çocukları unutmadı. Köyde okuyan öğrenciler için yardım kampanyası başlattı. Maddi ve manevi destek sağladı. Ancak Ebru'nun iyilik hareketi Mardinle sınırlı kalmadı.
Güzel oyuncu bu kez de üniversite öğrencileri için kolları sıvadı. Şahin'in Geleceğin Güçlü Kadınları projesi için örnek bir kampanya yürüttüğü anlaşıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyan genç kadın mühendis adaylarına burs verdiği ortaya çıktı.
Şahin'in, başarı dereceleri yüksek ve zor şartlar altında eğitimlerine devam etmek için mücadele eden öğrencilere destek verdiği açıklandı. Şahin ayrıca 8 Mart 2022'de Dünya Kadınlar Günü'nde ikincisi yapılacak projenin gönüllü elçisi oldu.