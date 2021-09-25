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    Ebru Şahin herkese örnek olacak bir davranışa imza attı! Bir kez daha gönülleri fethetti

    Güzel oyuncu Ebru Şahin, yine herkese örnek olacak bir davranışa imza attı. Şahin'in üniversiteli genç kızlara burs verdiği ortaya çıktı... Alkışları topladı.

    İyilik Şahin’i!

    Ebru Şahin'in güzelliği kalbine de vurdu. Ünlü oyuncu atv'nin efsane olan dizisi Hercai'nin çekimleri sırasında Mardinli çocukları unutmadı. Köyde okuyan öğrenciler için yardım kampanyası başlattı. Maddi ve manevi destek sağladı. Ancak Ebru'nun iyilik hareketi Mardinle sınırlı kalmadı.

    Güzel oyuncu bu kez de üniversite öğrencileri için kolları sıvadı. Şahin'in Geleceğin Güçlü Kadınları projesi için örnek bir kampanya yürüttüğü anlaşıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyan genç kadın mühendis adaylarına burs verdiği ortaya çıktı.

    Şahin'in, başarı dereceleri yüksek ve zor şartlar altında eğitimlerine devam etmek için mücadele eden öğrencilere destek verdiği açıklandı. Şahin ayrıca 8 Mart 2022'de Dünya Kadınlar Günü'nde ikincisi yapılacak projenin gönüllü elçisi oldu.

        CEDİ YALNIZ BIRAKMIYOR
        Öte yandan Ebru Şahin'in sevgilisi Cedi Osman da onu hiç yalnız bırakmıyor. Tüm kampanyalarında yanında yer alıyor. Çift herkese örnek oluyor...

        Ebru Şahin ile evlilik hazırlığı yaptığı Cedi Osman, adeta iyilik seferberliği başlattı.
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