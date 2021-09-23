Aleyna Tilki’den çöküş itirafı!

Genç şarkıcı, "İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum. O yüzden de pek bir şey üretemedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim" sözleriyle çöküş dönemi yaşadığını itiraf etti.
'EVLİLİK KISMET İŞİ'
Hande Ataizi, önceki akşam sevgilisi Dinç Aydoğdu ile bir davette boy gösterdi. Pandemi nedeni ile düğünlerini erteleyen çift, "Biz böyle de çok mutluyuz. Her şey kısmet" dedi. Doğan SAVAŞ
SAÇLARINA KIYDI
Oyuncu Aslıhan Güner, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Rol aldığı dizi için saç rengini değiştiren Güner, rolü için gerekirse saçlarını hiç düşünmeden kazıtabileceğini söyledi.