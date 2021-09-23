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    Aleyna Tilki’den çöküş itirafı!

    Son dönemde projeleriyle istediği başarıyı yakalayamayan Aleyna Tilki'den şok sözler geldi. İşte haberin detayları ve 23 Eylül tarihli Takvim Gazetesi’nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Tilki’den çöküş itirafı

    Genç şarkıcı, "İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum. O yüzden de pek bir şey üretemedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim" sözleriyle çöküş dönemi yaşadığını itiraf etti.

    'EVLİLİK KISMET İŞİ'
    Hande Ataizi, önceki akşam sevgilisi Dinç Aydoğdu ile bir davette boy gösterdi. Pandemi nedeni ile düğünlerini erteleyen çift, "Biz böyle de çok mutluyuz. Her şey kısmet" dedi. Doğan SAVAŞ

    SAÇLARINA KIYDI
    Oyuncu Aslıhan Güner, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Rol aldığı dizi için saç rengini değiştiren Güner, rolü için gerekirse saçlarını hiç düşünmeden kazıtabileceğini söyledi.

        HIRKA KAPIŞMASI
        Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün bir davetteydi. Daha önce Serenay Sarıkaya ve Demet Özdemir'in giydiği iddialı hırkayla boy gösteren oyuncu, tüm bakışları üzerine çekti.

        HARBİYE HEYECANI
        Zeynep Bastık, Gergedan Yapım organizasyonu ile Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Yerinde duramayan Bastık, "Harbiye'de konser vermek çok heyecanlı. İşini iyi yapanlar burada çıkar" dedi.

        ÖRNEK ÇİFT
        Necip Memili, eşi Didem Dayıcıoğlu Memili ile birlikte geldiği İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Ünlü çift, fotoğraf çektirirken çıkardıkları maskelerini daha sonra hızla geri takarak herkese örnek oldu.

            YILIN AŞK ROMANI
            Özgür Aras'ın yeni kitabı "Bazı Aşklar Yenik Başlar" İnkılâp Kitabevi'nden çıktı.

            Sonunda her şeye rağmen gerçek aşka inanacağınız sarsıcı bir roman Özgür Aras'ın kalemiyle sizleri bekliyor.
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            Dünya evi
            Haberler Saklambaç Aleyna Tilki’den çöküş itirafı!
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