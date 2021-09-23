Aleyna Tilki’den çöküş itirafı!

'EVLİLİK KISMET İŞİ'

Hande Ataizi, önceki akşam sevgilisi Dinç Aydoğdu ile bir davette boy gösterdi. Pandemi nedeni ile düğünlerini erteleyen çift, "Biz böyle de çok mutluyuz. Her şey kısmet" dedi. Doğan SAVAŞ