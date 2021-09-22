Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral saldırıya uğradı: “Kerem’in selamı var”

5 KİŞİYDİLER

Olaylı sevgililer önceki gün İtalya'dan dönüş yaptı! Yiğit Marcus Aral ile sevgilisi Sevval Şahin evlerine girerken saldırıya uğradı. 5 kişilik bir grup arkadan gelerek Aral'a saldırdı. Aral emniyet çıkışı bir açıklama yaptı. "5 kişi saldırdı. Beni dövdükten sonra Kerem'in selamı var dediler. Daha sonra saldırganlar kaçarak uzaklaştılar. Ben de şikayetçi oldum. Gerekeni savcılık yerine getirecek" diyerek gözlerden uzaklaştı.