Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral saldırıya uğradı: “Kerem’in selamı var”

Manken Şevval Şahin, kısa süre önce Yiğit Marcus Aral'dan ayrıldı. İş insanı Kerem Kamışlı ile yakınlaştı. İkili Boğaz'da yemek yerken Aral tarafından baskına uğradı! Aral, Kamışlı'yı sandalyeyle denize attı. Şevval, eski sevgilisi için uzaklaştırma kararı aldırdı. Kamışlı dava açtı. Ancak Şevval, sevgilisiyle barıştı.
5 KİŞİYDİLER
Olaylı sevgililer önceki gün İtalya'dan dönüş yaptı! Yiğit Marcus Aral ile sevgilisi Sevval Şahin evlerine girerken saldırıya uğradı. 5 kişilik bir grup arkadan gelerek Aral'a saldırdı. Aral emniyet çıkışı bir açıklama yaptı. "5 kişi saldırdı. Beni dövdükten sonra Kerem'in selamı var dediler. Daha sonra saldırganlar kaçarak uzaklaştılar. Ben de şikayetçi oldum. Gerekeni savcılık yerine getirecek" diyerek gözlerden uzaklaştı.
Yüzünde kırıklar oluşan Aral, saldırganlardan şikayetçi oldu.