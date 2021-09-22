Ala Tokel'in milyonluk cipini görenler küçük dilini yuttu!

Köşeyi dönmek isteyen gençler, okula değil sanal aleme girdi. YouTube'dan kanal açıp "Merhaba arkadaşlar" dedi. Takipçi sayısı arttıkça parayı cebe indirdi. Onlardan biri de YouTuber Ala Tokel'di. Yaklaşık 300 bin takipçisi olan Ala Tokel, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi.

Bursa'dan gelen ailesiyle birlikte yemek yiyen Toker, çıkışta milyonluk cipine bindi. Porche marka aracının direksiyonuna geçti. Görenler "Kolay yoldan para kazanmak bu olsa gerek" dedi. Öte yandan Tokel'in Oğulcan Engin ile aşk yaşadığı iddia edildi. Gazeteciler ünlü YouTuber'a konuyla ilgili soruyu yöneltti. "Bu konuda konuşmak istemiyorum" dedi. Tokel'in verdiği kaçamak cevap ise aşk haberlerini doğrular gibiydi...

İşte Tokel'in son model milyonluk cipi...