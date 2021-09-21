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    Kıvanç Tatlıtuğ rekor kırdı! Reklam karşılığında aldığı para dudak uçuklattı

    Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 11’inci kez Mavi Jeans’in reklam yüzü oldu. İddiaya göre 1 milyon doları (yaklaşık 9 milyon lira) cebine koydu.

    Doğan Savaş
    Jean janlı para!

    Kıvanç Tatlıtuğ, reklam dünyasında fırtına gibi esti. Mavi Jeans'in 11'inci kez reklam yüzü seçildi. Tatlıtuğ yeni reklamında sürdürülebilir kentsel hareketliliğe dikkat çekti. Doğayla iç içe bir hayat yaşadığını söyleyen Tatlıtuğ, "Çocukluğum doğada geçti benim. Eşimle oturmuş olduğum ev de doğanın içinde. Benim için hayat, yeşil ve mavi" diye konuştu.

    Yakışıklı oyuncu, doğaya dair anılarını da anlattı. "Doğum günümdü. Sabah denize gittim bacağıma bir ahtapot dolandı. Çıkardım bacağımdan. Biraz ileri gittim bir tane daha vardı. Onlarla beraber yüzdük. Unutamadığım bir andı birlikte takıldık ve sohbet ettik" dedi.

    TAKSİTLE KESİLECEK
    Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ'un reklam karşılığında aldığı para da dudak uçuklattı. İddiaya göre yakışıklı oyuncu Mavi Jean reklamlarından 1 milyon dolar yaklaşık 9 milyon TL kazandı. Tatlıtuğ'un bir önceki reklamdan da 8 milyon TL aldığı belirtilmişti.

        EVDE KUZU BESLEDİM
        Çocukluğunda evde kuzu beslediğini söyleyen Tatlıtuğ, "Babam eve bir gün yavru kuzu getirdi. Evimiz dördüncü kattaydı. Onu çok seviyordum, bir süre baktık" dedi.

        'AŞIKLARBAYRAMI'NDA AĞLATACAK
        Tatlıtuğ, Settar Tanrıöğen'le birlikte rol alacakları 'Aşıklar Bayramı' filmi için Kars'a gideceğini söyledi. "Son hazırlıkları güncelledik, yarın yolculuk var. Dokunaklı bir babaoğul hikayesiyle ağlatacağız" dedi.
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