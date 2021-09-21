Kıvanç Tatlıtuğ rekor kırdı! Reklam karşılığında aldığı para dudak uçuklattı

Kıvanç Tatlıtuğ, reklam dünyasında fırtına gibi esti. Mavi Jeans'in 11'inci kez reklam yüzü seçildi. Tatlıtuğ yeni reklamında sürdürülebilir kentsel hareketliliğe dikkat çekti. Doğayla iç içe bir hayat yaşadığını söyleyen Tatlıtuğ, "Çocukluğum doğada geçti benim. Eşimle oturmuş olduğum ev de doğanın içinde. Benim için hayat, yeşil ve mavi" diye konuştu.