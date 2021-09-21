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    Hande Yener ve Serdar Ortaç performanslarıyla Kuruçeşme'yi salladı!

    Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde Hande Yener ve Serdar Ortaç performanslarıyla Kuruçeşme'yi salladı. İşte haberin detayları ve 21 Eylül tarihli Takvim Gazetesi’nden derlediğimiz magazin haberleri...

    İki deli bir arada!

    Sahneye ilk Türk Pop Müziğin kraliçesi Hande Yener çıktı. Özel sahne şovları, hit şarkıları ve iddialı kostümleriyle dikkat çeken Yener, söylediği şarkılarla geceye damga vurdu. Konserin ikinci yarısında sahneye çıkan Serdar Ortaç, 'İki Deli' şarkısında Hande Yener'i sahneye davet etti. İki ismin bu buluşması binlerce kişi tarafından alkışlandı.

    DURMAK YOK
    Avatar lakaplı milli boksör Çağan Atakan Arslan önceki gün eşi Serap Korkmaz ve oğlu Leon Arslan ile Aqua Florya AVM'de görüntülendi. Atakan, "Bir önceki projemiz bizim için oldukça başarılı geçti. Bir yenisi için hazırlıklarımız devam ediyor" dedi.

    KOLÇAK'I ANACAK!
    Aşkın Nur Yengi, Cumartesi günü Maximum Uniq Açıkhava'da müzikseverlerle buluşacak. Ünlü sanatçı, 80'ler ve 90'larda birlikte unutulmaz şarkılara imza attığı Harun Kolçak'ı sahnesinde anacak.

        O ŞİMDİ ASKER
        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Özcan'ı Burak Pamuk, vatani görevini yapmak üzere askere gidiyor. Bugün, birliği Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı'na teslim olacak oyuncu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emin ellerine teslim olmak büyük gurur" dedi.

        DOĞULU DAYANIŞMASI
        Pop müziğinin sevilen ismi Kenan Doğulu, geçtiğimiz hafta KüçükÇiftlik Park'ta sahne aldı. Dillerden düşmeyen şarkılarıyla misafirleri coşturdu. Sahnede Kenan Doğulu'ya kardeşi Ozan Doğulu eşlik etti.

        TEO KOROSU
        Bayhan Prodüksiyon tarafından düzenlenen İstanbul konserleri bu kez Teoman'ı ağırladı. Teoman, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Müzikseverler "Teoman Klasiği" bir geceye eşlik etti. Sahne adeta açıkhava korosu gibiydi.

            MODAYA UYDU
            Güzel oyuncu Yeliz Kuvancı, imajını yeniledi. Bakımlı saçlarıyla da çok gündeme gelen Kuvancı, kendini ünlülerin kuaförü Sertaç Kolay'ın sihirli ellerine teslim etti. Kızıl saçlarında değişikliğe giden Kuvancı, bakır rengi modasına uydu.

            YILDIZLAR GEÇİDİ
            Yılıınen seçkin perakende fuarı 24-25-26 Eylül'de Zorlu Performans Sanatları Merkezi Meydan Fuaye'de gerçekleşecek. Birbirinden seçkin markalar, ziyaretçileri ile buluşacak. Fuara aralarında Tuvana Türkay, Bade İşçil, Nilay Cafer, Gülben Ergen gibi isimler de katılacak.

            BİR DEMET POZ...
            Oyuncu Demet Özdemir, poz vermeye doyamadı. Geçtiğimiz günlerde çektirdiği bu kareyi de sosyal medya hesabından yayınladı.

                RUBATO GECESİ
                Üzüm Kızı restoranın ikinci şubesi Bahar Akgün'ün sahibi olduğu Kastamonu Gölköy Yaşam Resort Otel'de açıldı. Gecede sahne alan Rubato'ya büyük ilgi vardı.

                'BENİ BENİMLE BIRAK' DİYOR
                Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, "Sevdiklerim" isimli akustik albümündeki şarkıları kliplendirmeye devam ediyor. Albümün 7. video klibi "Beni Benimle Bırak" isimli şarkıya çekildi.
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                Haberler Saklambaç Hande Yener ve Serdar Ortaç performanslarıyla Kuruçeşme'yi salladı!
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