Hande Yener ve Serdar Ortaç performanslarıyla Kuruçeşme'yi salladı!

Sahneye ilk Türk Pop Müziğin kraliçesi Hande Yener çıktı. Özel sahne şovları, hit şarkıları ve iddialı kostümleriyle dikkat çeken Yener, söylediği şarkılarla geceye damga vurdu. Konserin ikinci yarısında sahneye çıkan Serdar Ortaç, 'İki Deli' şarkısında Hande Yener'i sahneye davet etti. İki ismin bu buluşması binlerce kişi tarafından alkışlandı.
DURMAK YOK
Avatar lakaplı milli boksör Çağan Atakan Arslan önceki gün eşi Serap Korkmaz ve oğlu Leon Arslan ile Aqua Florya AVM'de görüntülendi. Atakan, "Bir önceki projemiz bizim için oldukça başarılı geçti. Bir yenisi için hazırlıklarımız devam ediyor" dedi.
KOLÇAK'I ANACAK!
Aşkın Nur Yengi, Cumartesi günü Maximum Uniq Açıkhava'da müzikseverlerle buluşacak. Ünlü sanatçı, 80'ler ve 90'larda birlikte unutulmaz şarkılara imza attığı Harun Kolçak'ı sahnesinde anacak.