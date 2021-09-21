Hande Yener ve Serdar Ortaç performanslarıyla Kuruçeşme'yi salladı!

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Avatar lakaplı milli boksör Çağan Atakan Arslan önceki gün eşi Serap Korkmaz ve oğlu Leon Arslan ile Aqua Florya AVM'de görüntülendi. Atakan, "Bir önceki projemiz bizim için oldukça başarılı geçti. Bir yenisi için hazırlıklarımız devam ediyor" dedi.