Ezgi Eyüboğlu'nun Ankara ile ilgili paylaşımı tepki çekti!

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le aşkını geçtiğimiz günlerde sonlandıran Ezgi Eyüboğlu, sosyal medya kurbanı oldu. Rol aldığı dizinin Ankara'da çekilmesini şanssızlık olarak yorumlayan Ezgi Eyüboğlu, attığı tweet'le Ankaralı hayranlarından tepki gördü. Oyuncu, "Başıma bir şey gelmeyecekse, Ankara'nın en sevdiğim yanı İstanbul'a dönüşü gerçekten" diye yazdı. Eyüboğlu'nun bazı Ankaralı sevenleri ise bu tweet'e tepki gösterdi.



TEPKİ YAĞDI

Ankara daha nezih. İstanbul'un kalabalığından iyidir.

Seni takipten çıkıyorum.

Ankara sana fazla gelir.

Sen Bebek'te 3-5 tur atmayı bilirsin ancak.

Mümkünse bir daha adım atma Ankara'ya.

Sevmediysen tutmayalım seni.

Ezgi Eyüboğlu'nun Ankara ile ilgili ifadesi sosyal medyayı salladı.