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    Estetik iddialarını yalanlayan Aleyna Tilki kendini ele verdi!

    Sürekli estetik yaptırdığı iddialarını yalanlayan genç popçu Aleyna Tilki, kendi bacağına sıktı. Aleyna Tilki, gittiği estetik merkezinden paylaşım yaptı.

    Pestetik Aleyna!

    Aleyna Tilki, paylaşımlarıyla şaşırtmaya devam ediyor. Kalçasına yağ enjekte ettirip, dudaklarını şişirttiği konuşulan genç şarkıcı, sürekli estetik iddialarını yalanlasa da önceki gün yaptığı paylaşımla kendisini ele verdi. Bir estetik merkezinden paylaşım yapan Aleyna'yı görenler, "Oraya gezmeye gitmedin heralde?" diye sordu. Eleştirilere kulağını tıkayan 21 yaşındaki şarkıcı, "Çiçek Kız" notuyla bir fotoğrafını paylaştı. Tilki'ye "Senin çocukluğun kalmadı. Koca kazık oldun", "Estetik yaptırma çocuk kal biraz" yorumları geldi.

    Aleyna şişkin dudaklarıyla sık sık eleştiriliyor.

    ÇİÇEK KIZ SOLDU!
    Bu pozunu 'Çiçek kız' notuyla paylaşan Tilki'ye estetik eleştirileri geldi.

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