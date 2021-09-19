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    Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'i bebek heyecanı sardı!

    Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti, önceki gün Zorlu AVM’de objektiflere yansıdı. İşte haberin detayları ve 19 Eylül tarihli Takvim Gazetesi’nin magazin sayfalarından derlediğimiz diğer haberler...

    Heyecan sardı

    Üçüncü çocuklarını dünyaya getirmek için gün sayan çift, alışveriş yaptı. Korel, "Yedi haftalık bir süreç kaldı. Heyecanla kızımızı bekliyoruz" dedi.

    AMAZON GÜLBEN
    Formda haliyle dikkat çeken Gülben Ergen, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sahne aldı. 'Yeşili koruyalım' sloganı ile konsere özel botanik konsept hazırlayan sanatçı, şıklığıyla dikkatleri üzerine çekti. Ergen, Mustafa Sandal'la düet yaparak geceyi renklendirdi.

    Gülben Ergen, 'Şıkır Şıkır' şarkısını Mustafa Sandal'la birlikte söyledi.

        TİYATRO SEVDALISI
        Usta oyuncu Şener Şen, önceki akşam Karaköy'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Şener Şen, tiyatro turnelerine devam ettiğini söyledi.

        ŞİMAL TOPARLADI
        Geçtiğimiz yıl yakalandığı meme kanserini atlatan güzel şarkıcı Şimal, önceki gün bir arkadaşıyla birlikte Nişantaşı'ndaydı. 5 hafta sonra ameliyat olacağını söyleyen Şimal, bu sıralar kilo alma dönemine girdiğini ve 43 kilodan 47 kiloya çıktığını ifade etti. Doğan SAVAŞ

        TATİL KATALOĞU
        Bütün ünlüler tatilini bitirirken Yasemin Özilhan, yazın son günlerinin tadını çıkartmaya devam ediyor. Sosyetik güzel, önceki gün de Ege sahillerinden bu şık poza imza attı. Özilhan'a, "Tatil pozların moda kataloğu gibi" iltifatları yapıldı.

            İSTANBUL KLİBİ
            Şarkıcı Rana, Sezen Aksu'nun unutulmaz eseri "İstanbul İstanbul Olalı" parçasını yeniden seslendirdi. Şarkıya İstanbul manzarasında film tadında bir klip çekildi.

            FİŞEKHANE'Yİ SALLADI
            Serdar Ortaç, önceki akşam Fişekhane'de verdiği konserde nefes kesen dans şovları eşliğinde hayranlarını coşturdu. Ortaç, 90'lı yıllara hasret duyanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

            ÖZGE'NİN GELİN NEŞESİ
            Manken Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı'nda Seren Moda'nın gelinlik mağazasının açılışındaydı. Model, mağaza sahipleri Turan Aksoy, Yusuf Çamöz ve manken arkadaşı Zeliha Çal'la açılış kurdelesini kesti. Özge Ulusoy, "Benim şu an çok mutlu ve huzurlu bir ilişkim var. Gelinlik giyer miyim kısmet" dedi.

                MEYDAN OKUDU!
                Atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın 11. bölümünde Şenay Gürler'in hayat verdiği Azade karakterinin yıllardır gördüğü psikolojik şiddete dur deyişi ve eşi Adnan'a gösterdiği tepki büyük alkış aldı. Sosyal medyada konuşulan dizi reytinglerin zirvesindeydi. Kalp Yarası, her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

                GÖCEK AŞKI
                Oyuncu Hande Subaşı ve iş adamı sevgilisi Alican Ulusoy, haftasonu kaçamağı yaptı. Denizin tadına doyamayan aşıklar Göcek koylarında son güneşli günlerin keyfini sürdüler.

                SİYAH ZARAFET
                Sevilen sunucu Zahide Yetiş, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Başarılı sunucu, yemek sonrasında Vadistanbul Moda Caddesi'nde bulunan dünyaca ünlü markalardan sezonluk alışveriş yaptı. Zahide Yetiş'in siyahlar içinde zarif görünümü de dikkatlerden kaçmadı.

                    DENİZ KIZI İREM
                    Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, Ege'nin tadını çıkarmaya devam ediyor. Arkadaşlarıyla birlikte tekne tatiline çıkan oyuncu, önceki gün de denizden çıkmak bilmedi.
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                    Haberler Saklambaç Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'i bebek heyecanı sardı!
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