Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'i bebek heyecanı sardı!

ÖZGE'NİN GELİN NEŞESİ

Manken Özge Ulusoy, önceki gün Nişantaşı'nda Seren Moda'nın gelinlik mağazasının açılışındaydı. Model, mağaza sahipleri Turan Aksoy, Yusuf Çamöz ve manken arkadaşı Zeliha Çal'la açılış kurdelesini kesti. Özge Ulusoy, "Benim şu an çok mutlu ve huzurlu bir ilişkim var. Gelinlik giyer miyim kısmet" dedi.