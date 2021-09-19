Bergüzar Korel ile Halit Ergenç'i bebek heyecanı sardı!

Üçüncü çocuklarını dünyaya getirmek için gün sayan çift, alışveriş yaptı. Korel, "Yedi haftalık bir süreç kaldı. Heyecanla kızımızı bekliyoruz" dedi.
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Formda haliyle dikkat çeken Gülben Ergen, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sahne aldı. 'Yeşili koruyalım' sloganı ile konsere özel botanik konsept hazırlayan sanatçı, şıklığıyla dikkatleri üzerine çekti. Ergen, Mustafa Sandal'la düet yaparak geceyi renklendirdi.
Gülben Ergen, 'Şıkır Şıkır' şarkısını Mustafa Sandal'la birlikte söyledi.