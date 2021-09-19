Atv ekranına yeni bir ‘Destan’ geliyor!

Sezonun en çok konuşulacak yapımlarından olacak 'Destan'ın çekimleri başladı... Hazırlık süreci bir yıldır devam eden; hikayesi, oyuncu kadrosu ve dekorlarıyla atv ekranında yeni sezonun en iddialı yapımlarından olacak Bozdağ Film imzalı "Destan" dizisi sete çıktı. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; başrollerini Ebru Şahin ile Edip Tepeli'nin paylaştığı, yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in üstlendiği; senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı Destan'ın çekimleri Bozdağ Film Platosu'nda başladı. Bozdağ, yetim ve savaşçı bir kızla, öksüz ve çolak bir çocuğun yürek yüreğe vererek Türklerin kaderini yeniden yazmalarını anlatan 'Destan' dizisinin sadece Türkiye'de değil dünyada da çok konuşulacağını söyledi. 'Destan' dizisi, Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.

Ebru Şahin ve Edip Tepeli'nin başrolünü paylaştığı Destan, merakla bekleniyor.