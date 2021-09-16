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    Sevilen popçu Betül Demir’i heyecan sardı

    Sevilen popçu Betül Demir’i heyecan sardı. Şarkıcı, 25 Eylül Cumartesi akşamı Bostancı Gösteri Merkezi sahnesinde iki farklı heyecan ve mutluluğu aynı anda yaşayacak. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 16 Eylül tarihli Saklambaç haberleri.

    Çifte sürpriz

    Sevilen popçu Betül Demir'i heyecan sardı. Şarkıcı, 25 Eylül Cumartesi akşamı Bostancı Gösteri Merkezi sahnesinde iki farklı heyecan ve mutluluğu aynı anda yaşayacak. Demir, yaklaşık iki aydır hazırlandığı konserinde hem sanat hayatının 15. yılını hem de yeni yaşını kutlayacak. Birçok ünlü isim de şarkılarıyla bu mutlu gününde Demir'in yanında olacak.

    BENDENİZ'DEN MÜJDELER
    90'ların sevilen sesi Bendeniz, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sahne aldı. Açılışı "Müjdeler Ver" şarkısıyla yapan Bendeniz, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

    GÜLERYÜZ PELİN
    Güzel oyuncu Pelin Karahan, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Moda Caddesi'nde alışveriş turuna çıkan Karahan, her zamanki gibi objektiflere gülümsemeyi ihmal etmedi.

        KARDEŞ DÜETİ
        Barabar Grubu, Maximum Uniq Açıkhava'da konser verdi. Grup üyesi Taner Ölmez, kendisini dinlemeye gelen müzisyen kardeşi Taylan Özgür Ölmez'le 3 şarkıya düet yaptı.

        TUTUMLU BÜŞRA
        Büşra Develi, Beymen Club için objektif karşısına geçti. Develi, "Pandemiden sonra ihtiyacım kadar alışveriş yapıyorum. Hep birlikte tutumlu olmamız gereken bir dönemdeyiz" dedi. DOĞAN SAVAŞ.

        KARANLIKTAN AYDINLIĞA
        Şarkıcı Aynur Aydın, katıldığı bir YouTube programında geçmişte yaşadığı zor günleri anlattı. Almanya'da büyüyen Aydın, "Annem hep çalışan hatta ek işlere giden biriydi. Biz çöpleri toplarken annem de temizliğe giderdi. Hayatımız çalışarak geçti" dedi. Samimi açıklamalar yapan Aynur Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben 16 yaşından beri çalışıyorum. Fırında ve telefon santralinde çalıştım. Çok tatlı bir butikte tezgahtarlık yaptım."

            DUYGUSAL TATİL
            Çağatay Ulusoy ve oyuncu sevgilisi Duygu Sarışın, Ege tatiline devam ediyor. Boş kalan koyların keyfini süren Sarışın, önceki gün köpeğiyle verdiği bu pozuyla mutluluğunu paylaştı.

            HAVALI KAPANIŞ
            Bu yaz da "Türkiye'nin en iyi plajı" seçilen The Beach of MOMO, sezonu çok özel bir davetle kapattı. Mercedes- EQ'nun katkıları ve Ayşe Boyner'in ev sahipliğinde gerçekleşen davete Elif Boyner, Burcu Esmersoy, Tolga Sezgin ve Alihan Aloğlu gibi ünlüler katıldı.

            KARİYERİ BİTTİ
            Yasemin Özilhan, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Sosyetik güzel, her zamanki gibi giyim tarzı ile dikkat çekti. Özilhan, oyunculuk kariyeriyle ilgili de "Artık geri dönmek zor. Çocuklar setteyken devamlı arıyorlar. Anne saat kaçta geleceksin diye soruyorlar" dedi.

                YENİ BAŞLADI
                İrem Helvacıoğlu, tatile yeni fırsat buldu. Güzel oyuncu, önceki gün paylaştığı pozuna "Yaz benim için şimdi başlıyor" notunu düştü.

                YILDIZLI GECE
                Yıldız Tilbe Bayhan Prodüksiyon Organizasyonu ile "Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi" konser serisinde 4. kez sahneye çıktı. Yıldız Tilbe konserine klasik bir giriş yaparak "Delikanlım" ile başlarken, Harbiye'yi dolduran binlerce İstanbullu'ya 3 saatlik bir müzik ziyafeti çekti. Kendine has tarzı, kıyafeti, dansları ve performansı ile izlemeye gelenlere yine bir "Yıldız Tilbe" gecesi yaşatan sanatçı, birçok şarkıyı hayranlarıyla birlikte söyledi.

                ÖĞRENCİ ENERJİSİ
                Yakın zaman önce oyunculuk eğitimi vermek için Londra'ya giden başarılı oyuncu Çiğdem Batur, öğrencileri ile bir araya geldi. Keyifli geçen dersin sonunda hatıra fotoğrafı çekilen Batur, İngiltere ve Türkiye arasında sık sık gidip gelecek.

                    HANDE DOĞANDEMİR'İN SPOR ŞIKLIĞI
                    Bir süredir ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Hande Doğandemir, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Bir sinema filmi çektiğini söyleyen Doğandemir, spor tarzı büyük beğeni topladı.

                    KRALİÇELER BULUŞTU
                    Ünlü pop yıldızları Hande Yener ve Demet Akalın, barışmalarının ardından 10 yıl sonra ilk defa Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen "Yazfest 2021" konserlerinde aynı sahneye çıktı. Ümraniye Millet Bahçesi'nde sahne alan Türk pop müziğinin devlerinin konserlerine 30.000 kişinin katılımı ile Ümraniye'de bir ilke imza atılarak konser katılım rekoru kırıldı. Hande Yener, "İkimizi aynı sahnede görme fikri çok fazla ilgi gördü. Rekor bir katılım olmuş. Bu da rekor getirdi" dedi. Demet Akalın da şu ifadeleri kullandı: İkimizin büyük enerjisinden ortaya çıkacak büyük başarılarımızla bizim sevenlerimizin karşısında olmak benim içinde çok özel bir duygu.
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                    Haberler Saklambaç Sevilen popçu Betül Demir’i heyecan sardı
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