Sevilen popçu Betül Demir'i heyecan sardı. Şarkıcı, 25 Eylül Cumartesi akşamı Bostancı Gösteri Merkezi sahnesinde iki farklı heyecan ve mutluluğu aynı anda yaşayacak. Demir, yaklaşık iki aydır hazırlandığı konserinde hem sanat hayatının 15. yılını hem de yeni yaşını kutlayacak. Birçok ünlü isim de şarkılarıyla bu mutlu gününde Demir'in yanında olacak.
BENDENİZ'DEN MÜJDELER
90'ların sevilen sesi Bendeniz, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde sahne aldı. Açılışı "Müjdeler Ver" şarkısıyla yapan Bendeniz, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
GÜLERYÜZ PELİN
Güzel oyuncu Pelin Karahan, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Moda Caddesi'nde alışveriş turuna çıkan Karahan, her zamanki gibi objektiflere gülümsemeyi ihmal etmedi.