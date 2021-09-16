Sevilen popçu Betül Demir’i heyecan sardı

KRALİÇELER BULUŞTU

Ünlü pop yıldızları Hande Yener ve Demet Akalın, barışmalarının ardından 10 yıl sonra ilk defa Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen "Yazfest 2021" konserlerinde aynı sahneye çıktı. Ümraniye Millet Bahçesi'nde sahne alan Türk pop müziğinin devlerinin konserlerine 30.000 kişinin katılımı ile Ümraniye'de bir ilke imza atılarak konser katılım rekoru kırıldı. Hande Yener, "İkimizi aynı sahnede görme fikri çok fazla ilgi gördü. Rekor bir katılım olmuş. Bu da rekor getirdi" dedi. Demet Akalın da şu ifadeleri kullandı: İkimizin büyük enerjisinden ortaya çıkacak büyük başarılarımızla bizim sevenlerimizin karşısında olmak benim içinde çok özel bir duygu.