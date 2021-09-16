Aleyna Tilki, katıldığı bir partide coştu! Sandalye üstüne çıkıp...

Dünya starı olmak için çabalayan Aleyna Tilki, önceki gün modacı Dilara Fındıkoğlu'nun düzenlediği kırmızı konseptli partiye katıldı.

Rihanna, Bella Hadid ve Madonna gibi dünya starlarını giydiren Fındıkoğlu ile çalışan Tilki, modacısının partisinde yerinde duramadı.

21 yaşındaki popçu, partide çılgınlar gibi eğlendi.

Sandalye üstüne çıkıp dans eden Aleyna Tilki, çılgın eğlencesinden fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Cesur kostümü ve tavırlarıyla takipçileri tarafından Madonna'ya benzetilen Tilki'ye, "Junior Madonna" yorumları yapıldı.