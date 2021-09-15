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    Trafik kazasından sağ kurtulan eski manken Didem Taslan: Yeniden doğdum

    Adana'da arkadaşının kullandığı otomobilin kaza yapmasıyla ölümden dönen Türkiye eski Güzeli Didem Taslan, artık hayata daha farklı baktığına dikkat çekti.

    Yeniden doğdum

    Bir dönem podyumlarda fırtına gibi esen Didem Taslan ve İlgi Gövsa, uzun bir aradan sonra buluştu. İlgi Gövsa marka danışmanlığını yaptığı yeni mekanı Efrouz'da yakın dostu Didem Taslan'ı açılıştan önce özel misafir etti. Adana'da arkadaşının kullandığı arabanın kaza yapmasıyla ölümden dönen Taslan, "Hava yastığı patlayınca her yerimde yanıklar oluştu. Belim ve ayaklarım darbeden dolayı yaralandı. Daha yeni kendimi toparlamaya çalışıyorum. Artık hayata daha farklı bakıyorum. Yeniden doğdum ve her anın değerini daha iyi yaşıyorum. Çocuğum hiç olmadı ama Joker'i sahiplendim" dedi.

    Geceye yeni köpeği Joker ile birlikte gelen Taslan, mekanın birbirinden leziz yemeklerinin tadına baktı.

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